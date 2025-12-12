El Atlético de Madrid quiere redondear su año casi perfecto en el Metropolitano

Archivo - Julian Alvarez of Atletico de Madrid in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Levante UD at Riyadh Air Metropolitano on November 08, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibirá este sábado (14.00 horas) al Valencia CF durante la jornada 16 en LaLiga EA Sports, tratando los colchoneros de reconducir su rumbo en la competición liguera tras haber caído en sus últimos dos compromisos, mientras los valencianistas llevan cuatro partidos sin perder y desean alejarse de los puestos de descenso.

El Riyadh Air Metropolitano acoge su último partido de 2025 para los pupilos de Diego Pablo Simeone. El duelo se antoja crucial para sus intereses porque vieron cómo la semana pasada aumentó hasta nueve puntos su distancia con el líder FC Barcelona. Y esas dos derrotas, precisamente ante el Barça y luego contra el Athletic Club, llegaron lejos de Madrid.

Y ese es el mayor problema del Atlético en las últimas temporadas, la pobre imagen que muestra como visitante donde esta campaña tan solo ha ganado dos partidos a domicilio en Liga, ante Getafe y Betis. Una imagen muy diferente a la dada en casa en este año natural, donde en todos sus partidos ha puntuado salvo la derrota ante el conjunto de Hansi Flick (2-4) en aquella semana negra del pasado mes de marzo.

Por ello, rojiblancos se enfrentan a este nuevo compromiso con el objetivo de que solo sea ese el resultado adverso en este 2025. Los del 'Cholo' Simeone persiguen sumar en casa, ya que en Liga no volverán al Metropolitano hasta mediados de enero. Serán tres salidas entre competición copera y Liga, donde el Atlético medirá sus ambiciones .

El técnico argentino afronta esta cita con las bajas confirmadas los lesionados José María Giménez, Álex Baena y Marcos Llorente, pero previsiblemente recuperará a Clément Lenglet, aunque no sería de la partida para defender la meta de un Jan Oblak que en tres de sus últimos cuatro partidos ligueros como local ha mantenido imbatida.

En el ataque del Atleti estará presumiblemente un Julián Álvarez que entre semana vio puerta en Eindhoven (Países Bajos) en el partido ante el PSV durante la jornada 6 dentro de la liguilla de la Champions League, después de tres partidos sin haber 'mojado'.

Por su parte, el Valencia viaja a Madrid con necesidad de puntuar para no verse envuelto en la lucha por la permanencia. Con una racha de cuatro partidos sin perder en Liga (1V y 3E) llega el conjunto 'che', que estos resultados le han dado un respiro a los de Carlos Corberán.

Sin embargo, fuera de casa muestran su peor cara sin haber ganado ni un solo partido en lo que va de competición liguera. El Valencia solo ha sumado tres de los 21 puntos posibles lejos de Mestalla gracias a los empates contra el Rayo Vallecano, Alavés y Espanyol.

Además, la última salida del equipo de la ciudad del Turia se remonta a la semana pasada en la Copa del Rey donde un gol del valencianista Lucas Beltrán en el tramo final del encuentro ante el Cartagena, de Primera RFEF, forzó la prórroga con la posterior victoria 'che'.

Por si no fuera suficiente, el Valencia viaja esta jornada a una ciudad en la que en las 11 de las últimas 12 visitas ligueras para medirse al Atlético de Madrid o Real Madrid tan solo ha ganado uno (la pasada temporada en el Santiago Bernabéu), por lo que otra jornada difícil se avecina potencialmente para la afición valencianista.

Corberán tendrá las bajas del sancionado César Tárrega y del lesionado Mouctar Diakhaby, que no ha entrenado en condiciones con el grupo. Además, tiene las dudas del capitán José Luis Gayà, Luis Rioja y Javi Guerra por un proceso gripal que tiene a la plantilla bajo medidas preventivas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Sorloth y Julián Álvarez.

VALENCIA: Agirrezabala; Correia, Foulquier, Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Almeida, Pepelu; Diego López y Hugo Duro.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano)

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 14.00/DAZN.