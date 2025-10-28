El Atlético de Madrid siempre golpea primero

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se impuso este lunes al Real Betis en el Estadio de La Cartuja (0-2), en la jornada 10 de LaLiga ES Sports, en un partido en el que, como había ocurrido en los nueve anteriores ligueros, los de Diego Pablo Simeone consiguieron anotar el primer gol del partido, tomando una ventaja que, esta vez, no dejarían escapar.

No está siendo el mejor arranque liguero del Atlético de Madrid el de la temporada 2025-26. Los rojiblancos, pese a que en las últimas jornadas han enderezado el rumbo, ocupan la cuarta posición en la clasificación, a ocho puntos del líder Real Madrid. Distancia que han ido cediendo a base de tropiezos en forma de empate (4) --Elche, Alavés, Mallorca y Celta-- y una solitaria derrota --ante el RCD Espanyol--.

De los tres, a priori, candidatos a ganar el título liguero, nadie puede igualar a los rojiblancos. Así, si el Atlético se ha adelantado en 10 partidos, el actual campeón de Liga, el FC Barcelona, lo ha hecho sólo en cinco, teniendo que intentar remontar en los otros cinco partidos. En el caso del líder, el Real Madrid, el balance mejora hasta los ocho, habiendo solo comenzado por detrás ante el propio Atlético de Madrid y el RCD Mallorca.

Sin embargo, y pese a que los colchoneros han dejado de ganar el 50 por ciento de los partidos de Liga que han jugado, sólo el Bayern Múnich es capaz de emularlos en el comienzo de los partido en las cinco grandes ligas. Y es que, el Atlético de Madrid de esta temporada está consiguiendo algo poco habitual a estas alturas de Liga, haber marcado el primer gol en todos los partidos que ha disputado, algo que, en cambio, en la Liga de Campeones, no lo ha podido hacer salvo ante el Eintracht alemán (5-1), cayendo ante el Liverpool (3-2) y el Arsenal (4-0).

Un dato que habla muy bien de la capacidad de entrar 'enchufado' a los partidos de los del 'Cholo', pero que evidencia que ha perdido prestaciones a la hora de administrar las ventajas que tenía en otras temporadas. Hasta el momento, Espanyol, Elche, Alavés, Mallorca y RC Celta han sido capaces de igualar, en el caso de los cuatro últimos, o dar la vuelta, en el caso de los 'pericos', al gol inicial colchonero. Además, Real Madrid y Rayo Vallecano también fueron capaces de dar la vuelta al marcador, aunque ambos acabaron perdiendo.

El Atlético de Madrid encabeza la particular clasificación de LaLiga EA Sports si se tuvieran en cuenta los 15 primeros minutos de partido. De hecho, los rojiblancos han llegado con el marcador a favor en cinco de las jornadas que se han disputado al primer cuarto de hora de encuentro, con un balance de siete goles a favor y sólo dos en contra. Así, son también, con cuatro tantos de distancia con el segundo, el equipo que más goles marca en este periodo de partido.

Sin embargo, si la clasificación se ciñera a la última media hora de juego, el equipo de Diego Pablo Simeone se precipitaría hasta la octava posición, sumando en ese 'minipartido' de los últimos 30 minutos finales tres 'victorias' por cinco 'empates' y dos 'derrotas'. Es más, en ese tramo de partido han encajado cinco de los 10 goles en contra que han recibido en Liga, lo que supone el 50 por ciento de ellos. Un dato que dicta de los tres encajados en la primera media hora de los partidos.

A nivel europeo, el único equipo que consigue aguantar su ritmo es el Bayern en la Bundesliga. El conjunto bávaro, igual que el Atlético de Madrid, ha conseguido adelantarse en todos sus partidos ligueros, aunque el registro no llega a la decena, ya que en Alemania sólo se han disputado ocho jornadas.

Eso sí, los de Vincent Kompany han sabido trasladar estos arranques a todas las competiciones y suman un 13 de 13 a la hora de comenzar por delante sus partidos. Un hecho al que se suma que, hasta el momento, no se han dejado ningún punto o triunfo en el tintero, siendo el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que, a estas alturas, suma por victorias todos sus encuentros.