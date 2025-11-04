El Atlético de Madrid sufre para acercarse al top 8

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha vencido este martes por 3-1 al Royale Union Saint-Gilloise en la jornada 4 de la liguilla de la Liga de Campeones con goles de Julián Álvarez, de Conor Gallagher y de Marcos Llorente para acercarse así los colchoneros al top 8 de la clasificación, pero tras un partido con más tino que merecimientos.

El equipo belga arrancó bien, con su primera ocasión en el minuto 2 por un zurdazo de Rob Schoofs desde la frontal del área y que se marchó desviado. Bajo ese dominio visitante, en el 9' hubo susto para el Riyadh Air Metropolitano cuando, tras la presión de Anouar Ait El Hadj a Matteo Ruggeri, éste cedió quizá demasiado fuerte la pelota a Jan Oblak.

Tampoco ayudó el control del portero esloveno, que cerca estuvo de comerse el bote y encajar el gol tonto de la noche. Cumplido el cuarto de hora, Anan Khalaili se internó por la banda derecha y con su centro desde la línea de fondo buscó a Kevin Rodríguez, que llegó forzado al remate y no conectó el esférico pese a colarse entre los centrales.

La respuesta local en el minuto 22 fue un disparo de Julián Álvarez desde la corona del área, potente, pero sin apuros para que el portero Kjell Scherpen lo agarrase. Casi de inmediato, Robin Le Normand tuvo que ser sustituido por molestias en una rodilla y Josema Giménez entró por él en pleno ambiente plomizo e incluso sufriendo a balón parado.

No en vano, Kevin Mac Allister merodeó el gol en el 37' intentando una chilena en el área pequeña de un Oblak a media salida y con su zaga desajustada. Pero si al Saint-Gilloise le faltaba pólvora, el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone la encontró rápidamente en su primer acercamiento de verdad, lanzado por Giuliano desde la banda derecha.

El hijo del entrenador, siempre de los más intensos, ganó la carrera a Ross Sykes para plantarse en el área belga, cedió la bola al olfato de la 'Araña' Álvarez y éste controló para marcar el 1-0 (min.39) con una volea de diestra que salvó una maraña de piernas. Había tenido premio el Atlético sin lucir nada del otro mundo y pudo ser mayor al descanso.

En el tiempo de descuento, Nahuel Molina ejecutó un derechazo lejano que se estrelló en el poste y Antoine Griezmann remachó a puerta vacía ese rechace, pero siendo anulado su gol por fuera de juego. Al regreso de vestuarios, los rojiblancos se asomaron a la zona de Scherpen con un pase de Griezmann en diagonal para un Álex Baena fallón en su control.

Sin embargo, los pupilos del 'Cholo' habían salido más animados y se vio con un pase bombeado en largo de Dávid Hancko para que Giuliano cogiese la espalda al defensor y culminase la acción con un derechazo cruzado sin puntería. En el 54', otra jugada por la derecha acabó con centro al lado opuesto y Ruggeri enganchó una volea despejada a córner.

Con el cuadro local asentado, mediada la segunda parte realizó el 'Cholo' tres sustituciones de golpe y Alexander Sorloth generó peligro en su primera intervención, tras un galope por la banda derecha hasta llegar a línea de fondo y recibir dentro del área una tarascada de Christian Burgess que el árbitro noruego Espen Eskas no estimó punible.

El plantel entrenado por David Hubert replicó en el 69' con una falta muy lejana que Ait El Hadj envió al área, donde Burgess cabeceó hacia atrás y Khalaili prolongó con un toque, seguido de un remate desviado de Promise David con la pelota. Pero igual que había ocurrido en la primera mitad del encuentro, el Atlético contestó a cualquier amago de amenaza.

En un contragolpe, Sorloth halló campo libre para correr por la banda derecha y, tras pisar área rival, recortó a un defensa; aunque su tiro fue taponado, él mismo domó el rechace y pasó a Gallagher, quien hizo un control orientado para marcar el 2-0 (72') mediante un derechazo que entró por la parte alta de la portería, inviable para ser despejado.

Pese a todo, los visitantes no se rindieron y recortaron diferencias en el minuto 80 con un cabezazo de Sykes, en el segundo palo, después de una falta lateral botada por Sofiane Boufal. De pronto se convirtió todo en un correcalles donde los nervios crecieron en uno y otro bando, como demostró un robo de Julián Álvarez en el 89' y que parecía el 3-1.

Pero la 'Araña', habiendo quitado ese esférico a la defensa en tres cuartos de campo, falló en su mano a mano ante la salida de Scherpen. Luego Sorloth erró también un cabezazo en un tiempo de prolongación con Thiago Almada caracoleando y el 'Cholo' jaleando a las masas tras una derrapada satisfactoria de Gallagher para cortar un pase raso.

Eso sí, el alargue no se había terminado y dos sustos se llevó Oblak, primero por un mal zurdazo de Ousseynou Niang en una estirada y sobre todo por un cabezazo de Louis Patris a bocajarro y picado, aunque sin dirección oportuna. Al contraataque, los rojiblancos sentenciaron esta vez sí con su tercer gol, obra de Llorente al aprovechar un rechace.

La jugada caótica había sido propicia para un remate de Almada, si bien Scherpen repelió ese derechazo a media altura y fue el '14' local quien remachó el 3-1 con su llegada en tromba. Este resultado situó al Atleti con seis puntos en el vagón de los perseguidores del top 8 y dejó al Saint-Gilloise con escasos tres puntos en posiciones rezagadas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - UNION SAINT-GILLOISE, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Le Normand (Giménez, min.26), Hancko, Ruggeri; G. Simeone (Llorente, min.88), Barrios, Koke (Almada, min,62), Baena (Gallagher, min.62); Griezmann (Sorloth, min.62) y Julián Álvarez.

UNION SAINT-GILLOISE: Scherpen; Khalaili (Patris, min.85), Mac Allister, Burgess, Sykes; Zorgane, Van de Perre (Rasmussen, min.74), Schoofs (David, min.60), Niang; Rodríguez (Giger, min.74) y Ait El Hadj (Boufal, min.74).

--GOLES:

1-0, min.39: Julián Álvarez.

2-0, min.72: Gallagher.

2-1, min.80: Sykes.

3-1, min.90+6: Llorente.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR). Amonestó con tarjeta amarilla a Molina (min.68) por parte del Atlético de Madrid, y a Van De Perre (min.45), Niang (min.66) y Mac Allister (min.81) en el Union Saint-Gilloise.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 59.347 espectadores.