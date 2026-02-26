El Atlético de Madrid supera los 155.000 socios

Archivo - Fans of Atletico de Madrid are seen during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 25, 2025, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid informó este jueves que ha alcanzado la cifra de los 155.003 socios tras la nueva incorporación a la entidad rojiblanca de 3.172 nuevos simpatizantes en lo que va de 2026 y lo que marca "un hito histórico" para el club que ya cerró el pasado año con el "récord en lo que a masa social se refiere con 151.831 socios".

Tras alcanzar en octubre los 61.304 abonados, "un número sin precedentes", destinadas a abonos de temporada en el feudo rojiblanco y ocupando su totalidad, la expansión social del club continúa "creciendo día tras día, alcanzando a fecha de hoy los 155.003 socios", de lo cuales más de 8.000 están en lista de espera para poder convertirse en abonados en la temporada 2026-2027.

Desde el club recordaron que los nuevos socios que se inscriban ahora podrán disfrutar de "grandes ventajas durante todo el año natural", es decir, desde que se den de alta hasta el 31 de diciembre de 2026. Ya que hasta el año pasado la condición de socio estaba vinculada a la temporada deportiva, pero se cambió a este nuevo sistema, "más claro y ventajoso para los socios". "A todos nuestros socios: gracias por vuestro apoyo y fidelidad, en esta y en todas las temporadas pasadas y futuras", concluye la nota de prensa colchonera.