El Atlético de Madrid supera los 160.000 socios

29 April 2026, Spain, Madrid: Atletico Madrid fans cheer in the stands as the players line up before the UEFA Champions League semifinal 1st leg soccer match between Atletico Madrid and Arsenal at the Riyadh Air Metropolitano. Photo: Adam Davy/PA Wire/dpa - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha anunciado este viernes que rebasado la cifra récord de 160.000 socios, después de sumar más de 10.000 nuevos socios esta temporada.

Según desvela la entidad rojiblanca, entre su masa social hay aficionados de todas las provincias españolas y de un total de 61 países distintos, con un 76% de hombres y un 24% de mujeres, este último un porcentaje que, según el club, "incrementa año tras año".

Además, el 46% de los socios tienen menos de 30 años: el 16% son niños hasta 13 años; el 30% son jóvenes -de 14 a 30 años-; el 12% tiene entre 31 y 40 años, el 14%, entre 41 y 50 años; el 16%, de 51 a 60 años; y el 12%, más de 60 años. De ellos, un 34% viven en Madrid capital; un 35%, en otros municipios de la Comunidad de Madrid; el 28%, en otras provincias españolas; y el 3%, en el extranjero.

El socio número 1, el más veterano, es Pedro Palmero, que se dio de alta el 8 de octubre de 1940, tiene 95 años y acumula 85 años de antigüedad ininterrumpida como socio rojiblanco.

El Atlético explicó que los nuevos socios que se den de alta disfrutarán de ventajas hasta el 31 de diciembre de 2026, ya que la validez del carné de socio va vinculado a la duración del año natural completo y no a la temporada deportiva.

Entre ellas, se encuentran la prioridad y los descuentos en la compra de entradas para todos los partidos en el Riyadh Air Metropolitano; la posibilidad de solicitar localidades para encuentros fuera de casa; descuentos en las tiendas; descuentos en Atleti Tour y Museo; acceso a eventos en condiciones preferentes o acceso gratuito a partidos de la Academia, entre otras.