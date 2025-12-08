El Atlético de Madrid viaja a Eindhoven sin Lenglet pero con Cardoso

Clement Lenglet of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on December 2, 2025 in Barcelona, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El central francés del Atlético de Madrid Clément Lenglet es baja por una sobrecarga muscular para el partido de la Liga de Campeones que enfrenta a los rojiblancos frente al PSV en el Phillips Stadium de Eindhoven, una lista a la que regresa el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso.

"Clément Lenglet es baja debido a una contractura muscular que se produjo en el encuentro que disputamos el sábado en San Mamés", apunta el comunicado médico emitido por los servicios médicos del Atlético de Madrid este lunes. El central francés se suma así a las bajas de José María Giménez, Marcos Llorente y Álex Baena.

La buena noticia para Diego Pablo Simeone es el regreso a la convocatoria del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso, que se perdió el duelo en San Mamés después de ser sustituido ante el FC Barcelona por un golpe en la rodilla. Además, también han entrado los canteranos Dani Martínez, Salvi Esquivel y Javi Boñar.