El Atlético de Madrid visita Sevilla antes de su semana grande

Archivo - Alexander Sorloth of Atletico de Madrid reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at Riyadh Air Metropolitano stadium on March 07, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este sábado (21.00 horas) al Sevilla FC en la jornada 31 de LaLiga EA Sports tras su euforia por haber ganado (0-2) al FC Barcelona la ida de cuartos de final en la Liga de Campeones y justo antes de encarar su semana grande, con la vuelta de ese cruce europeo y la final de la Copa del Rey Mapfre, mientras que el equipo hispalense vive ya bajo la amenaza del descenso.

A pesar del archiconocido discurso del entrenador colchonero de ir 'partido a partido', es difícil que el Atlético no tenga la mente en la semana que se le viene. Barça en Champions League y Real Sociedad en Copa serán sus metas en siete días de dolor o gloria. El martes en el Riyadh Air Metropolitano, los del 'Cholo' Simeone buscarán confirmar su presencia entre los cuatro mejores equipos de Europa; y cuatro días después, lucharán por un título en La Cartuja contra los donostiarras.

Justo en Sevilla, pero siete días antes, afrontarán los rojiblancos una nueva cita liguera. Será visitando el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde han salido con los tres puntos en dos de sus últimos siete duelos. Eso sí, los madrileños llegarán tras encadenar dos derrotas en Liga --ante Real Madrid (2-1) y Barça (1-2)-- que les han colocado en cuarta posición, beneficiando a un irregular Villarreal.

Y es que acabar tercero parece ser el único aliciente del Atlético en lo que resta de Primera División 2025-26. Para ello ha de volver a la senda de la victoria, coincidiendo con la difícil visita del 'Submarino Amarillo' a San Mamés. Sin embargo, Simeone no se va a romper la cabeza en el once titular este fin de semana, dentro de la Jornada Retro por parte de LaLiga en la que muchos equipos vestirán camisetas 'vintage'.

Previsiblemente los futbolistas con menos minutos durante este curso serán de la partida buscando dar descanso a Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Marcos Llorente y Matteo Ruggeri, entre otros. Por ello, en el once que salte al césped hispalense podría estar algún canterano como Julio Díaz, que ya debutó en el Carlos Tartiere (0-1), o Javier Boñar.

La portería seguirá ocupada por el argentino Juan Musso en detrimento de Jan Oblak, quien sigue recuperándose de su lesión muscular. Y arriba buscará seguir mostrando su olfato goleador Alexander Sorloth con Thiago Almada y Álex Baena como acompañantes, en un once donde no estarán los sancionados Koke Resurrección y Nico González ni los también lesionados Josema Giménez, Dávid Hancko, Pablo Barrios y Johnny Cardoso.

Enfrente estará un Sevilla con el agua al cuello, fruto de una racha de cinco partidos sin ganar que le está asomando a los puestos calientes de la tabla liguera. Los sevillistas se encuentran marcando la salvación con 31 puntos (8V, 7E y 15D), a dos puntos de entrar en una temida zona de descenso en la que aparecen Elche, Levante y Oviedo.

Precisamente el equipo asturiano fue el último rival del plantel que ahora entrena Luis García Plaza en su estreno al mando del Sevilla. Sin embargo, ese primer partido no fue un buen arranque porque perdió por la mínima (1-0) y era un rival directo por la permanencia, lo cual avivó la crisis del club hispalense y generó enfado entre varios fans ultras.

Por ello, este partido ante el Atlético se le antoja crucial buscando encontrar una bocanada de aire que remiende la situación. Una victoria delante de su afición insuflaría un ánimo no visto desde finales de enero cuando vencieron al Athletic (2-1). Además, esta reacción llegaría en casa solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos (1V y 3E).

García Plaza no podrá contar con los sancionados Tanguy Nianzou y José Ángel Carmona, cuyos puestos serán ocupados previsiblemente por Juanlu Sánchez, quien retrasará su puesto al lateral, y Nemanja Gudelj; Akor Adams será la referencia ofensiva, buscando recobrar la puntería.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SEVILLA FC: Vlachodimos; Juanlu, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Ejuke, Mendy, Sow, Agoume, Vargas; y Adams.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Boñar, Pubill, Lenglet, Julio Díaz; Vargas, Mendoza, Morcillo, Baena; Almada y Sorloth.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego)

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.