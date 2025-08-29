El Atlético de Madrid visita con urgencias Mendizorroza

Los rojiblanco se miden al Alavés con la necesidad de sumar su primera victoria en un campo donde no ha ganado en sus tres últimas visitas

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este sábado el estadio de Mendizorroza para medirse al Deportivo Alavés (17.00 horas), en la jornada 3 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los rojiblancos necesitan sumar su primer triunfo liguero si no quieren ceder demasiado terreno con los principales candidatos a hacerse con el título a las primeras de cambio.

La temporada no ha empezado todo lo bien que desearía para el Atlético de Madrid. El equipo de Diego Pablo Simeone, que ha desembolsado más 200 millones de euros este verano en busca de reducir distancia con Real Madrid y Barcelona, no ha pasado del empate en los dos primeros compromisos ligueros. Resultados que hacen que la visita a Vitoria de la tercera jornada esté marcada en rojo en su calendario, ya que otro tropiezo podría dejarlos a seis o siete puntos del liderato.

Para ello deberá mejorar la imagen mostrada en las dos primeras jornadas en un campo difícil como Mendizorroza, dónde sólo ha ganado en una de sus últimas cinco visitas --dos derrotas y dos empates--, y encadena tres años sin ganar. Una progreso que sobre todo debe llegar en términos defensivos, ya que ante Espanyol y Elche ha visto como, dos equipos llamados a luchar por no descender, han puesto en apuros a la zaga rojiblanca con muy poco.

Una de las posibles correcciones del técnico argentino apunta a ser la de colocar al defensor eslovaco Dávid Hancko en la posición de lateral izquierdo. El ex del Feyenoord está siendo lo más positivo del Atlético en defensa, y ante el Elche ya demostró, con varias incursiones al ataque y una asistencia, que puede ser un jugador con peso en el fútbol ofensivo del equipo. Un cambio que tendría a Matteo Ruggeri como principal damnificado, y que daría su primera titularidad a Clement Lenglet.

Además, en términos ofensivos, Simeone no podrá contar por segundo partido consecutivo con el fichaje estrella de esta temporada, Álex Baena, que sigue recuperándose de una lesión muscular. Así, la línea ofensiva será presumiblemente la misma que ante el Elche, con Alexander Sorloth y Julián como puntas, y Thiago Almada y Giuliano Simeone en bandas. Ataque que intentará ser más certero y así generar más peligro, ya que en los dos primeros partidos tan solo han generado 2,2 goles esperados a favor.

Clave para esto será que Julián Álvarez participe más en el juego. Frente al Elche, la 'araña' apenas entró en contacto con el balón en el área rival en dos ocasiones, no rematando ninguna vez durante los 90 minutos. Por ello, se espera que pueda retrasar su posición y acercarse más a la zona de creación, ayudando a Pablo Barrios y Almada en la elaboración.

Enfrente tendrán a un Deportivo Alavés que, pese a la derrota (1-0), dejó buenas sensaciones en su visita al estadio de La Cartuja para enfrentarse al Real Betis. Además, ya demostró en la primera jornada que ante su público van a ser un equipo a tener en cuenta, ganando en los instantes finales al Levante, un triunfo que les permite encarar la tercera jornada en mitad de tabla.

El equipo blanquiazul ha destacado en las primeras dos jornadas por su intensidad, que lo han llevado a ser el equipo de LaLiga EA Sports con más duelos aéreos ganados (22). Además, los de Eduardo Coudet, que saben que el poderío físico es una de sus mayores virtudes, han cargado sus ataques en centros laterales --27 en dos partidos--, sobre todo desde la banda derecha formada por Jonny Otto y Carlos Vicente, que monopoliza el 48% de sus ataques.

En lo deportivo, el técnico argentino podrá contar con toda la plantilla a excepción de los últimos fichajes Lucas Boyé y Denis Suárez, mientras que su gran duda en el once estarán en el puesto de lateral izquierdo, donde Youssef Enríquez podría entrar en lugar de Víctor Parada, y la delantera, con posibilidad de que Mariano Díaz le gane la partida a Toni Martínez.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Jonny, Garcés, Tenaglia, Youssef; Ibáñez, Blanco; Carlos Vicente, Guridi, Aleñá; y Mariano.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lengelt, Hancko; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Sörtloth y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: García Verdura (C. Catalán).

--ESTADIO: Mendizorroza.

--HORA: 17.00/Movistar LaLiga.