El Atlético se mete de nuevo en la final de la Copa de la Reina Iberdrola

Archivo - Andrea Medina of Atletico de Madrid plays the ball during the Spanish Women Cup, Copa de la Reina, Quarterfinal match between Atletico de Madrid and Athletic Club de Bilbao at Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares stadium on February 04, 2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha ganado este martes por 0-1 al Costa Adeje Tenerife y se ha clasificado para la final de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-26, haciendo bueno las colchoneras su ventaja del 1-0 lograda en el encuentro de ida jugado en Alcalá de Henares.

Una semana más tarde, esta vez en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, el Atlético salió con ímpetu, pero Patri Gavira era el ancla en el centro del campo local y en general no había ritmo continuado. La primera ocasión fue visitante en el minuto 39, con un remate de Synne Jensen bastante por encima del larguero, tras un bote pronto a la salida de un córner.

La réplica tinerfeña fue un centro-chut de Paulina Gramaglia desde la banda derecha y que Xènia Pérez despejó a saque de esquina, a un palmo del suelo antes de que rematase nadie. Y poco antes del descanso, Natalia Ramos lanzó por encima del travesaño una falta directa y algo lejana.

Al regreso de vestuarios, las rojiblancas dieron un golpe sobre la mesa con el 0-1, tras filtrar Fiamma Benítez un balón hacia la carrera de Rosa Otermín por la banda izquierda; ésta, dentro del área rival, dio un pase de la 'muerte' para que Synne Jensen marcase (51') prácticamente a placer.

Poco más tarde, Fiamma rozó el 0-2 con un remate de soslayo y que de forma mansa se marchó fuera por línea de fondo. El Tenerife respondió con orgullo, pero sin pólvora, delante de una Lola Gallardo que solventó bien su trabajo. También espantó peligro Lauren Leal en otra ocasión posterior.

De ahí en adelante ocurrió muy poco, especialmente porque el carrusel de sustituciones disminuyó el ritmo. No obstante, tuvieron en el 89' un rifirrafe Fiamma y Fatou Dembelé, siendo ésta expulsada con roja directa tras empujar ostensiblemente a la futbolista colchonera, enfrente de la árbitra Olatz Rivera y cuando el balón ni siquiera estaba en juego.

Además, el Tenerife pidió detener el partido por presunto acto racista, argumentando que la reacción violenta de Dembelé se había originado por ese motivo. Después de que la colegiada hablase con las capitanas de ambos equipos y sus respectivos entrenadores, finalmente el percance no pasó a mayores y el largo tiempo de descuento se agotó con triunfo madrileño.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: COSTA ADEJE TENERIFE, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

COSTA ADEJE TENERIFE: Noelia Ramos; Blanco (Koko, min.77), Dembelé, Vergés (Castelló, min.77), Bárbara Martínez (Quiles, min.66); Zaremba, Gavira, Natalia Ramos; Moreno, Iratxe Pérez (Ouzraoui Diki, min.66) y Gramaglia (Suárez, min.56).

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Lauren Leal (Lydia Rodríguez, min.83), Xènia Pérez, Medina; Alexia Fernández, Boe Risa (Bartel, min.70), Peñalvo, Otermín (Menayo, min.70); Fiamma, Jensen (Chinchilla, min.83) y Sarriegi (Gio Garbelini, min.56).

--GOL:

0-1, min.51: Jensen.

--ÁRBITRA: Rivera Olmedo (C.Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Gavira (min.14) y Vergés (min.74) por parte del Costa Adeje Tenerife, y a Lauren Leal (min.43), Medina (min.73), Fiamma (min.89) y Bartel (min.90+9) en el Atlético de Madrid; expulsó con roja directa a Dembelé (min.89) en el Costa Adeje Tenerife.

--ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López.