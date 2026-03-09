El Atlético mide su solidez en el Metropolitano ante un confiado Tottenham

Alexander Sorloth of Atletico de Madrid celebrate the victory during the UEFA Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg match between Atletico de Madrid and Club Brugge KV at Riyadh Air Metropolitano on February 24, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este martes (21.00 horas/M+ Liga de Campeones 2) al Tottenham Hotspur en Riyadh Air Metropolitano en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, con la intención de golpear primero mostrando su fortaleza como local ante un conjunto inglés que llega en horas bajas a Madrid pero esperanzado en mantener su idilio con la competición.

Tras el satisfactorio ensayo general del fin de semana en Liga ante la Real Sociedad (3-2) de la que será la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril en La Cartuja, a los pupilos de Diego Pablo Simeone les toca ponerse ahora el mono de trabajo en clave europea. El equipo rojiblanco encara la cita con el objetivo de sacar el máximo provecho a comenzar la eliminatoria ante su afición donde ha construido buena parte de sus éxitos continentales bajo la batuta del argentino.

Y es que con Simeone como entrenador de la entidad, los colchoneros no han perdido un solo partido de eliminatoria de la Champions League en su estadio. Ni en el ya demolido Vicente Calderón (7V y 4E) ni ahora en el Metropolitano (6V y 2E). Tan solo en el curso 2020-2021, los rojiblancos perdieron en la ida de octavos ante el Chelsea (0-1) como locales, pero ese encuentro se disputó en Bucarest (Rumanía) por las medidas COVID vigentes en España que impedían la entrada al país los viajeros procedentes de Reino Unido.

El Atlético de Madrid del 'Cholo' muestra su gran músculo y garra al calor de un público que no les abandona. Y eso buscarán hacer en este primer duelo ante los 'Spurs' para llevar la eliminatoria encarrilada hacia Londres después de haber tenido que pagar el peaje de los 'playoffs' frente al Club Brujas (7-4, en el global). Para evitar cualquier posible susto en suelo inglés la próxima semana, los madrileños deberán revertir la fragilidad defensiva que tanto les está penalizando esta temporada, especialmente en la Liga de Campeones.

De los diez encuentros disputados en la máxima competición europea desde septiembre, en ninguno de ellos ha logrado acabar con la portería a cero, alcanzando un nuevo récord negativo para la historia de la entidad en el torneo internacional. Son 19 goles en contra, lo que significa que el Atlético de Madrid encaja casi dos goles por partido. Un registro preocupante que debe subsanar cuanto antes Simeone si quiere llegar lejos en esta competición.

Una nueva oportunidad se le abre ante sí frente a un Tottenham Hotspur sumido en plena dinámica negativa de resultados que les coloca con tan solo un punto de margen sobre la zona de descenso en la Premier League. El conjunto inglés no gana un encuentro liguero desde su último partido de 2025 y en este nuevo año suma cuatro empates y siete derrotas en la competición doméstica. Ni la llegada de Igor Tudor hace menos de un mes en sustitución de Thomas Frank ha cambiado el rumbo de los 'Spurs', que necesitan una reacción urgente.

Sin embargo, en Liga de Campeones la historia es otra y parecen tener mejor suerte. Finalizaron la fase de liga en cuarta posición gracias a su gran rendimiento cuando el himno de la Champions se entona. Tan solo una derrota suman en esta competición en lo que va de campaña, contra el PSG (5-3), por lo que el técnico rojiblanco no se fía lo más mínimo. "No somos favoritos", avisó Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro.

Y es que el cuadro londinense ganó sus tres últimos partidos europeos sin encajar ni un solo tanto dándoles la oportunidad de sumar por primera vez en su historia cuatro victorias y/o porterías a cero consecutivas en la Champions.

Pero eso querrán evitar Alexander Sorloth y Julián Álvarez, que apuntan a ser de la partida en el cuadro local. El noruego buscará prolongar su idilio con el gol en este nuevo año en el que ya suma 11 dianas, cuatro de ellas en este torneo. En la medular previsiblemente jueguen Koke y Cardoso con ya un recuperado Pablo Barrios esperando en el banquillo después de un mes lejos de los terrenos de juego.

Por su parte, el Tottenham, que llega algo más descansado al no haber jugado el fin de semana, saldrá con su once de gala en el que sobresale el excolchonero hasta este mercado invernal, Conor Gallagher. El inglés vivirá un encuentro especial. Además, el internacional español Pedro Porro junto con los puntas Dominic Solanke, Xavi Simons y Randal Kolo Muani tratarán de incomodar a la zaga rojiblanca.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Koke, Baena; Sorloth y Julián Álvarez.

TOTTENHAM HOTSPUR: Vicario; Porro, Palhinha, Danso, Van de Ven, Gray; Gallagher, Sarr; Kolo Muani, Simons; y Solanke.

--ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük (NED).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.