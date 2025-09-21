El Atlético no puede seguir la estela imparable del FC Barcelona en la Liga F

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se quedó ya como líder en solitario de la Liga F Moeve 2025-2026 después de ganar con otra goleada (0-5) al Sevilla FC y ver cómo el Atlético de Madrid cedía sus primeros puntos al empatar (1-1) ante el Madrid CFF, en una cuarta jornada del campeonato doméstico que mantiene invictos en la parte alta a la Real Sociedad y el Costa Adeje Tenerife y que vio una nueva victoria de un Real Madrid que parece ir mejorando.

En el Estadio Jesús Navas, el Barça sumó su cuarta victoria y su cuarta goleada de la temporada para elevar ya a 25 su casillero de goles a favor, por tan sólo uno en contra, tras una 'manita' a un Sevilla bajo el liderazgo de Claudia Pina. La delantera hizo un triplete para acompañar los goles de Salma Paralluelo y de Vicky López.

Por su parte, el Atlético de Madrid no pudo seguir la estela blaugrana en la cabeza de la tabla tras empatar (1-1) con mucho trabajo en el derbi ante un Madrid CFF que sigue demostrando solidez. Las locales se adelantaron al inicio del segundo tiempo por medio de Allegra Poljak y las rojiblancas apretaron en busca de una igualada que no llegó hasta el minuto 82 por medio de Fiamma Benítez.

Con diez puntos como las colchoneras se queda una Real Sociedad que parece quere opositar este año al podio liguero y que se impuso por 2-1 al Levante UD, con doblete de la capitana Nerea Eizagirre, el segundo en el tramo final para deshacer el empate que había logrado Erika González de penalti. Invicto, pero con dos puntos menos, está también el Costa Adeje Tenerife, que goleó 0-4 al recién ascendido Alhama CF El Pozo.

Además, la jornada dejó la cuarta victoria seguida, entre Champions y Liga F, del Real Madrid, que batió por 4-0 al Deportivo ABANCA y parece dar sensación de ir mejorado poco a poco y pese a jugar con diez más de una hora por la expulsión de Shei García. Para ese momento, ya dominaba 2-0 por los tempraneros goles de Caroline Weir y una Sara Däbritz que también hizo el 3-0, con Athenea del Castillo cerrando al goleada en el 92.

Empatado a puntos con el equipo que entrena Pau Quesada está el Granada CF, que se impuso por 3-1 a la SD Eibar con doblete de Laura Requena y que superó en la tabla a un FC Badalona Women que aún no ha perdido, pero que sumó su tercer empate consecutivo ante el DUX Logroño (0-0). El fin de semana se completó con el empate a un gol entre el RCD Espanyol y el Athletic Club, que logró arañar un punto jugando con una menos desde el minuto 31 por la roja directa a Bibiane Schulze.