El Atlético pierde por lesión a Cardoso, Baena y Giménez

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del Atlético de Madrid Johnny Cardoso, Álex Baena y José María Giménez se sometieron este miércoles a pruebas de imagen, tras las cuales los servicios médicos del club colchonero confirmaron las lesiones de los tres, la del estadounidense por una fuerte contusión, mientras que el español y el uruguayo por lesiones musculares de bajo grado.

Cardoso, quien se retiró del encuentro en el minuto 14, sufrió una "fuerte contusión en el ángulo posteroexterno de la rodilla izquierda sin lesiones articulares asociadas", mientras que Baena, que abandonó el césped en el 62', sufre "una lesión muscular de bajo grado en el muslo izquierdo", mismo diagnóstico que Giménez, aunque la lesión del uruguayo es en su pierna derecha.

Todos ellos serán baja para el encuentro del próximo sábado ante el Athletic Club en San Mamés y realizarán "sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación". Además, el comunicado no apunta el tiempo que estarán de baja, ya que "la evolución de sus lesiones determinará su regreso a la competición".

Los tres se suman a las bajas de Marcos Llorente y Robin Le Normand, por lo que Diego Pablo Simeone no podrá contar con cinco de sus jugadores más importantes en San Mamés, un campo en el que ha caído derrotado en cuatro de sus últimas seis visitas.