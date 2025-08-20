El Atlético presentará este jueves en el Metropolitano a los fichajes de sus equipos masculino y femenino

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid celebrará el próximo jueves en el Estadio Riyadh Air Metropolitano la 'Noche de bienvenida 2025', siguiendo la exitosa iniciativa del pasado año, para presentar delante de sus aficionados a todos los jugadores y técnicos de los primeros equipos masculino y femenino, así como del Atlético Madrileño.

Este evento comenzará a las 21.30 horas con música de invitados como Dani Fernández y habrá sorpresas para la familia colchonera antes de que su estadio albergue el partido contra el Elche CF, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports y previsto para el sábado 23 a las 19.30 horas.

Álex Baena, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill y Giacomo Raspadori tendrán de este modo su puesta de largo delante de la parroquia rojiblanca como flamantes fichajes del plantel masculino, mientras que la plantilla femenina se ha reforzado por ahora con Amaiur Sarregi y con Macarena Portales.

El acceso a la 'Noche de bienvenida 2025' será gratuito para los socios del club madrileño, previa retirada de invitación en cualquiera de las zonas habilitadas en el estadio. Los socios podrán canjear dichas invitaciones a través de la página web de la entidad y también adquirirlas presentando su carné de socio de la presente temporada en la Oficina de Atención al usuario, situada en el propio Metropolitano.

El Atlético recordó en un comunicado oficial que "todas las entradas son numeradas por razones de seguridad y, por tanto, llevarán asignada una butaca concreta del estadio, debiendo ocupar el asiento asignado". Por su parte, el público general podrá comprar entradas por 12 euros igualmente en la web del club y también en su Oficina de Atención.

Con motivo de esta 'Noche de bienvenida 2025', en la Atleti Store del Metropolitano habrá una cápsula exclusiva bajo el título 'Atleti Space' y que incluirá camiseta, bufanda, bandera y un parche coleccionable para todos los aficionados que quieran vivir este evento desde dentro.