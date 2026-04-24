El Atlético se prueba por última vez antes del Arsenal

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid protests during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado en el Riyadh Air Metropolitano al Athletic Club (21.00 horas/DAZN), en la jornada 32 de LaLiga EA Sports, última prueba antes de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones del próximo miércoles, en la que buscaran poner fin a una nefasta dinámica de resultados a costa de un Athletic que sueña con Europa después de, prácticamente, certificar su permanencia.

El Metropolitano vivirá su última noche antes del partido más importante de la temporada. Los aficionados del Atlético de Madrid, necesitado de buenos resultados, velarán armas antes del trascendental partido de ida de Liga de Campeones frente al Arsenal del próximo miércoles. Y el rival será uno con solera, nada menos que el Athletic Club, uno de los grandes del fútbol español, que se ha metido de lleno en la lucha por Europa tras su victoria ante Osasuna (1-0).

Triunfo que añora el conjunto colchonero, que no ganan desde que lo hicieran en la ida de los cuartos de final de Champions en el Camp Nou (0-2). Después de esto, cuatro son las derrotas que acumulan, alguna dulce, como la de Champions ante el Barça (1-2), y otras mucho más crueles, como la de la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Además de estas, otras dos en Liga, que han hecho que el Villarreal se afiance en la tercera plaza y que miren con temor hacia la quinta plaza.

Y es que la competición doméstica se ha convertido en banco de pruebas para Diego Pablo Simeone, que aprovecha, ante la lejanía del título y el margen con los puestos Champions, para dar minutos a los menos habituales. Ante el Athletic, podría ser una excepción, ya que la urgencia de resultado podrían hacer que jugadores importantes como Marcos Llorente, Julián Álvarez o Koke, que ni siquiera estuvieron presentes en la convocatoria frente al Elche, sean de la partida.

Sí que podrían ser suplentes Robin Le Normand y Johnny Cardoso que, a priori, apuntan a titulares el miércoles, pero que acumularon 90 minutos ante el Elche en la derrota del pasado miércoles. Menos sorpresas habrá en la delantera, donde Griezmann, Julián Álvarez, que no parte de inicio en Liga desde el derbi, y Giuliano Simeone ocuparían tres de los cuatro puestos, siendo el enrachado Nico González, que viene de marcar un doblete, el principal candidato al extremo izquierdo.

Enfrente estará un Athletic Club que quiere aprovechar la coyuntura de su rival para volver a celebrar una victoria liguera en territorio colchonero por primera vez desde 2011. En aquella ocasión un doblete de Gaizka Toquero lo permitió. Sin embargo, no hay que ir tan lejos para vislumbrar la última alegría de los leones en el Metropolitano, que ganaron en su camino hacia la Copa del Rey de 2024 en la ida de semifinales, gracias a un solitario gol de Alex Berenguer (0-1).

Al duelo, los de Ernesto Valverde llegan reforzados y con la tranquilidad de haber alejado el descenso casi de manera definitiva (+8)después de la victoria ante Osasuna (1-0). Un encuentro que, además de los tres puntos, dejó la primera portería a cero de los leones desde, precisamente, la victoria de la ida frente al Atlético de Madrid (1-0) en la jornada 15. Y gran parte de la culpa recaería en un brillante Unai Simón, que atajó un penalti y sacó una mano milagrosa a Ante Budimir.

Ahora, la motivación de los leones es asaltar los puestos europeos, de los que comienzan la jornada a tres puntos. Y para ganar enteros en esa lucha necesitan mejorar bastante su rendimiento lejos de San Mamés, donde encadenan tres derrotas consecutivas y no ganan desde el pasado 15 de febrero --en el Carlos Tartiere (1-2)--. De hecho, es el quinto peor visitante de LaLiga EA Sports, con 12 puntos de 45 posibles.

En lo deportivo, el Athletic llega con las importantes bajas de Mikel Jauregizar, expulsado ante Osasuna, y Aymeric Laporte, lesionado, en la medular y la zaga. Muchos menos problemas tiene el 'txingurri' en la faceta ofensiva, donde Nico Williams cada vez está más cerca de su mejor nivel y Gorka Guruzeta sigue enchufado de cara a puerta --11 goles en 2026--. Así, la gran duda será el jugador que ocupe la media punta, aunque Oihan Sancet, suplente el pasado martes, parte como favorito.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Nahuel, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Barrios, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Galarreta, Vesga; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/DAZN LaLiga.