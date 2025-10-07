El Atlético quiere un feliz regreso a la Champions Femenina

Cuatro años después, el conjunto rojiblanco vuelve a disputar un partido de la máxima competición continental ante el St.Pölten austriaco

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid iniciará este miércoles su andadura en la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026 con una visita (21.00 horas) a uno de sus rivales teóricamente más asequibles como el SKN St.Pölten austriaco, frente al que espera sumar sus primeros tres puntos.

Cuatro años después de ser eliminado por el Chelsea FC inglés en los octavos de final de la máxima competición continental, el equipo rojiblanco ha conseguido por fin volver a estar con las mejores de Europa, un camino sufrido ya desde la pasada temporada doméstica donde sudó para acabar tercera y para acceder a esta nueva liguilla donde tiró de épica para dejar fuera al BK Hacken sueco, que le tenía eliminado más allá del minuto 90.

Entonces, un penalti anotado por la brasileña Luany y otro tanto en la prórroga de la noruega Synne Jensen le dieron el billete de vuelta a una Champions que se ha renovado desde que la dejó y donde su primordial objetivo es meterse entre el quinto y el duodécimo puesto que dan acceso a un 'playoff' para jugar unos cuartos de final sólo garantizados para los cuatro primeros, algo más complicado por el nivel de rivales como el FC Barcelona.

Para empezar, el equipo que entrena Víctor Martín afrontará una de sus teóricas salidas más sencillas en una liguilla donde también tendrá que rendir visita al Twente neerlandés y al potente Olympique Lyon francés, uno de sus rivales más duros junto al Bayern Múnich alemán y el Manchester United inglés, aunque estos dos, y otro equipo experimentado como la Juventus italiana, tendrán que pasar por Alcalá de Henares.

Este calendario hace que arañar victorias a domicilio se antoje vital para un Atlético de Madrid que empieza la Champions con cierto sabor amargo después de haber aflojado un tanto su prometedor arranque en la Liga F Moeve donde fue capaz de batir al Real Madrid (2-1). Las colchoneras marchan segundas clasificadas e invictas, pero se han dejado cuatro puntos en forma de empates de los últimos nueve y el próximo fin de semana tienen que recibir al Barça.

El Atlético dejó escapar lo que había sido una trabajada victoria el pasado sábado ante el Athletic Club, que le igualó en el 88 el gol de dos minutos antes de la central brasileña Lauren Leal en un partido donde Víctor Martín pareció dar algo de descanso a jugadoras como la centrocampistas Vilde Boe Risa o la delantera Gio Queiroz, que tienen muchos visos de volver a un once comandado por el buen inicio goleador tanto de Luany como de Fiamma Benítez.

Enfrente, un SKN St.Pölten quizás de un nivel inferior al conjunto madrileño, pero que ya acumula mucha experiencia en la máxima competición continental en la que compite por cuarta temporada consecutiva y en la que, como el Atlético, cayó en octavos de final de la 2020-2021 ante el Rosengard sueco.

El campeón de Austria en las últimas diez campañas se clasificó para esta fase de liga tras deshacerse en el 'playoff' del Fortuna Hjoerring danés por un global de 5-2 y el pasado fin de semana se impuso en su liga al LASK por 0-4 para cortar una mala racha y quedarse a cinco puntos del liderato del Austria de Viena. Su última victoria en la Champions data de noviembre de 2023 ante el Slavia Praga checo por 0-1 y el año pasado compartió grupo con el FC Barcelona que se impuso 1-4 a domicilio y 7-0.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SKN ST.PÖLTEN: Schlüter; Nagy, Balog, Klein, Krizaj; Matavkova, Laino, Peneau; Grdisa, Brunold y Woelki.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Fernández, Lauren, Lloris, Medina; Boe Risa, García; Luany, Fiamma, Jensen; y Queiroz.

--ÁRBITRA: Tess Olofsson (SUE).

--ESTADIO: NÖ Arena.

--HORA: 21.00/Disney+.