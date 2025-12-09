Luany Vitoria and Vilde Boe Risa of Atletico Madrid celebrate the own goal by Isabel Alvarez Tenorio of Sevilla FC during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Atletico de Madrid and Sevilla FC at Centro Deportivo Alcala de Henar - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Atlético quiere sorprender al potente Bayern

El conjunto rojiblanco no puede dejar escapar más puntos en casa si no quiere complicarse su supervivencia en la Champions Femenina

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid tendrá este miércoles un duro encuentro en la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026 cuando reciba (21.00 horas) en Alcalá de Henares a uno de los candidatos a las rondas finales como el potente Bayern Múnich alemán ante el que necesita arañar algo positivo para no llegar a su última jornada con demasiadas urgencias.

El conjunto rojiblanco ocupa actualmente la novena posición en la clasificación con seis puntos tras sacar tres puntos a domicilio importantes en la anterior jornada, además con goleada (0-4) ante el FC Twente neerlandés, y ahora necesita sacar el máximo de puntos posibles en los dos exigentes duelos que le restan.

El equipo que entrena Víctor Martín aún no ha podido ganar en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares donde se han llevado los tres puntos ante el Manchester United inglés (0-1) como la Juventus FC italiana (1-2), partidos ambos en los que compitió bien, pero sin éxito. Su buen hacer como visitante le tiene dentro del corte que jugará al menos el 'playoff', pero para aspirar a jugarlo con la vuelta ante su público necesita estar dentro del 'Top 8'.

Este es el principal objetivo de un Atlético que matemáticamente todavía aspira incluso a estar entre los cuatro primeros, lo que sí pasaría obligatoriamente por ganar los dos partidos que le restan, este ante el Bayern y el último, a domicilio, ante el ocho veces campeón de Europa Olympique de Lyon francés.

Pero fiel al lema instaurado en el club desde hace tiempo del 'partido a partido', el primero que tiene que solventar el conjunto colchonero es del actual campeón de la Bundesliga, entrenado por el español José Barcala. Gran dominador actual, junto al Vfl Wolfsburgo, del fútbol alemán, sin embargo, curiosamente, nunca ha jugado ni siquiera una final de la máxima competición continental.

"El Bayern es un grandísimo equipo ya no sólo por los goles que pueda hacer. Compite muy bien, tiene muchas variantes a nivel ofensivo, y tenemos que tratar de saber cómo debemos ir ajustándonos en base a lo que vayan haciendo, y a partir de ahí, mantener nuestra identidad, aunque siempre abiertas a ajustar durante el partido lo necesario", aseguró Víctor Martín en declaraciones recogidas por la web rojiblanca.

El Atlético llega a este encuentro después de otro tropiezo en la Liga F Moeve, donde no pudo con el Sevilla FC, con el que empató a dos goles después de una buena reacción en la segunda mitad que debe ser el camino a seguir ante un rival con mucho poderío ofensivo y físico y que no perdonará una mala noche.

Víctor Martín no pudo rotar demasiado en este encuentro y todo hace indicar que el once que disponga ante el campeón alemán se parezca mucho al del pasado sábado, aunque la delantera noruega Synne Jensen, ausente por un proceso vírico, parece ya recuperada y podría ser la novedad en el once para comandar la ofensiva junto a una entonada Amaiur Sarriegi, Fiamma Benítez y Luany.

Enfrente, un Bayern Múnich que viene de golear (5-0) al Eintracht en su liga y que se juega también bastante ya que en la actualidad marcha quinto clasificado en esta liguilla con nueve puntos y después de rehacerse a su horrible inicio, con un sonoro 7-1 ante el FC Barcelona, con tres victorias seguidas y sufridas ante la Juventus (2-1), el Arsenal FC (3-2, remontando un 0-2 antes de la media hora) y el PSG (1-3), en los dos primeros partidos con goles más allá del minuto 90.

El equipo bávaro necesita los tres puntos para opositar al 'Top 4' sabiendo que su cierre es teóricamente asequible, en casa y ante el Valerenga noruego, por lo que no especulará demasiado y saldrá a por el partido apoyado en una plantilla de alto nivel encabezadas por las internacionales alemanas Klara Bühl, Lea Schüller y Giulia Gwinn, a las que se unen otras figuras como la delantera danesa Pernille Harder, la centrocampista inglesa Georgia Stanway o la central sueca Magdalena Eriksson.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Fernández, Lauren, Lloris, Medina; Luany, Boe Risa, García, Fiamma, Jensen; y Sarriegi.

BAYERN MÚNICH: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Eriksson, Kett; Tanikawa, Stanway; Dallman, Harder, Bühl; y Schüller.

--ÁRBITRA: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA).

--ESTADIO: Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

--HORA: 21.00/Disney+.