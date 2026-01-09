El Atlético-Real Sociedad, duelo por la Champions en el regreso de la Liga F Moeve

Archivo - Amaiur Sarriegi of Atletico Madrid celebrates a goal during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Atletico de Madrid and Sevilla FC at Centro Deportivo Alcala de Henares on December 06, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

La Liga F Moeve 2025-2026 vuelve este fin de semana a la acción tras casi un mes de parón con la disputa de su decimoquinta jornada, última de la primera vuelta y marcada sobre todo por el duelo directo por los puestos Champions entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, mientras que el FC Barcelona y el Real Madrid jugarán en casa ante otros dos candidatos a Europa como el Madrid CFF y el Sevilla FC.

El Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid) acogerá el partido entre el Atlético de Madrid, cuarto clasificado, y la Real Sociedad, tercero, dos equipos separados por dos puntos y claros aspirantes a coger una de las dos plazas que dan acceso a la previa de la Liga de Campeones.

El conjunto rojiblanco no cerró del mejor modo posible el 2025, con un mal mes de diciembre donde ganó ninguno de sus cinco partidos de todas las competiciones. Una mala racha más grave en la Liga F Moeve donde no gana desde el 16 de noviembre (2-0 FC Badalona Women) tras perder contra el Costa Adeje Tenerife a domicilio (2-1), empatar en casa ante el Sevilla FC (2-2) y tropezar de nuevo como visitante ante la SD Eibar (2-2).

Un Atlético que ha perdido en este mercado invernal a una titular como la centrocampista Gaby García y también a otra medio como la brasileña Ana Vitoria, aunque el técnico Víctor Martín ha tenido un refuerzo con la costarricense Priscilla Chinchilla que podría tener su debut ante una Real Sociedad que se plantará en Alcalá de Henares algo más sólida, con solo una derrota, en el Alfredo di Stéfano y por 1-0, en sus últimos nueve encuentros.

El conjunto que entrena Arturo Ruiz sólo tiene ese revés ante el Real Madrid en sus partidos como visitante y se está mostrando muy competitivo, sobre todo a nivel defensivo con tan sólo 12 goles encajados, aunque arriba estará mermado en su potencial tras la marcha de la delantera Edna Imade, repescada por el Bayern Múnich alemán que la tenía cedida en el club donostiarra. El choque será especial para la delantera Amaiur Sarriegi, jugadora del Atlético que pasó las últimas cinco temporadas en la Real.

Atento a este partido estará el Real Madrid, segundo clasificado y que aventaja en dos puntos a las 'txuri-urdines' y en seis a las colchoneras. El conjunto madridista, antes de afrontar un mes clave en su temporada, tendrá la visita de un Sevilla FC que este año está rayando a muy buen nivel.

El conjunto sevillista, sexto clasificado a seis puntos de la tercera posición, lleva seis jornadas consecutivas sin perder en el campeonato doméstico y tratará de ser el primero en ganar este año en el Di Stéfano, un estadio donde el equipo que entrena Pau Quesada lleva pleno de triunfos y sólo un gol encajado, sin perder en liga desde hace casi un año (0-1 ante la SD Eibar).

El Real Madrid está a siete puntos del liderato que sigue ostentando el FC Barcelona, que tratará de empezar el 2026 con un nuevo triunfo en la visita del séptimo clasificado, el Madrid CFF, que intentará dar la sorpresa ante un rival que la pasada temporada le hizo 16 goles en sus dos enfrentamientos ligueros y al que tuteó mejor en casa en la Copa de la Reina, donde cedió por 1-2.

Además, del resto de la jornada, el Costa Adeje Tenerife, quinto a seis puntos de la Real Sociedad, querrá sacar partido al fin de semana en su visita al Deportivo ABANCA, decimotercero y siempre competitivo en casa, mientras que el Athletic Club espera alargar su buena racha de siete partidos ligueros sin perder, los tres últimos con triunfo, en la visita del FC Badalona Women.

Finalmente, el DUX Logroño y el Levante UD, penúltimo y colista, se cruza en Las Gaunas con el ánimo de conseguir su primera victoria del año en la Liga F Moeve, y el antepenúltimo, el Alhama CF El Pozo tratará de poner fin a su racha de seis derrotas seguidas en la visita del RCD Espanyol.