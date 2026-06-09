El Atlético rechaza una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por Julián Álvarez

Archivo - Julian Alvarez of Atletico de Madrid in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium on April 18, 2026 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha comunicado que, tras la reunión de su Junta Directiva celebrada este martes, "ha realizado una oferta de 150 millones de euros" al Atlético de Madrid por los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez, siendo ésta rechazada y "remitiéndose" los colchoneros "a la cláusula de rescisión".

"Tras estudiarla y valorarla, el Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", concluyó la breve nota madridista.