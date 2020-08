El Atlético se refuerza con la inglesa Jade Moore a cuatro días de la Champions

Fútbol.- El Atlético se refuerza con la inglesa Jade Moore a cuatro días de la C

El Atlético de Madrid ha anunciado este martes la cesión de la jugadora inglesa Jade Moore hasta el próximo mes de febrero, procedente del Orlando Pride estadounidense, a cuatro días de que las colchoneras disputen los cuartos de final de la Champions League frente al FC Barcelona.

"El Atlético de Madrid y el Orlando Pride han llegado a un acuerdo para la cesión hasta febrero de la jugadora Jade Moore. La centrocampista de 29 años de edad e internacional absoluta por Inglaterra se convierte en la novena incorporación de cara a la temporada 2020/21", informó el Atlético en un comunicado.

"Han sido unos meses locos para mí. Firmé con Orlando Pride en marzo y estaba muy emocionada por un nuevo comienzo y un nuevo desafío, sin embargo, con la situación de COVID no he logrado conocer a mi nuevo equipo. Así que ahora estar aquí en el Atlético es una locura para mí, pero un nuevo capítulo increíble que no puedo esperar a empezar", dijo Moore.

"Estoy aquí por un corto período de tiempo, sin embargo, siempre daré todo de mí y estoy deseando formar parte de una nueva familia del fútbol y de un gran club que siempre he admirado", añadió la internacional británica, la novena incorporación rojiblanca tras Pauline Peyraud, Merel van Dongen, Hedvig Lindahl, Alia Guagni, Turid Knaak, Grace Kazadi y Emelyne Laurent.