El Atlético se refugia en el Metropolitano

April 26, 2026, Madrid, Spain: Alexander Sorloth (Atletico de Madrid) seen in action celebrating after scoring goal during LaLiga EA SPORTS game between teams of Atletico de Madrid and Athletic Club - Europa Press/Contacto/Maciej Rogowski

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado (18.30 horas) al RC Celta en el Riyadh Air Metropolitano en la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-2026, en un partido al que los rojiblancos llegan alicaídos tras quedarse a las puertas de alcanzar la final de la Liga de Campeones el pasado martes y en el que buscarán lamerse las heridas delante de su afición ante un conjunto celeste que quiere afianzar su puesto europeo.

Los colchoneros vieron cómo en el Emirates Stadium se les esfumaba la segunda gran oportunidad de tocar metal este curso tras cinco años sin alzar un título. El Arsenal despertó a los pupilos de Diego Pablo Simeone del sueño europeo de colarse en la final y aspirar a levantar la primera 'Orejona' de la historia para la entidad madrileña. Este duro golpe se suma al de La Cartuja del pasado 18 de abril, donde no fueron capaces de proclamarse campeones de la Copa del Rey.

En poco menos de veinte días, el Atlético de Madrid se ha despedido de las dos competiciones que le auguraban una temporada de éxito. Un revés que ahora debe enmendar reaccionando cuando antes para cerrar el curso con una buena imagen después de unos meses en los que ha mostrado su garra competitiva. Le restan cuatro partidos ligueros para despedir la campaña 2025-26; el primero, al calor de su gente ante el Celta.

"Nuestra gente decidirá si está con el equipo o no porque la gente quiere ganar y es entendible cualquiera de los dos escenarios", reconoció el técnico rojiblanco de una afición que deseaba volver a ver a su equipo campeón. Por ello, han de salir con el gen competitivo tan característico que ha hecho que solo haya dos derrotas y un empate en el casillero liguero de los duelos en casa y tenga ya asegurada la plaza para la próxima edición de la Champions League.

De ganar, los rojiblancos asegurarían también la decimocuarta clasificación consecutiva entre los cuatro primeros, todas ellas bajo la batuta de Simeone. Pero el argentino tendrá que lidiar con bajas sensibles como consecuencia del sobresfuerzo de una temporada en la que, a falta de la final de la Supercopa de España y la de la Liga de Campeones, ha disputado todos los partidos posibles.

Uno de los jugadores que no estará sobre el césped del Metropolitano será Julián Álvarez, máximo goleador del equipo este curso, que forzó para estar presente en la vuelta de 'semis'. Además, Johnny Cardoso y Giuliano Simeone tampoco estarán disponibles por lesión, sumándose a las ausencias de Pablo Barrios y Nico González.

Por ello, Simeone podría apostar por un equipo plagado por jugadores que no han contado con muchos minutos acompañados de canteranos, tal y como viene dándose en las últimas jornadas. Javier Boñar y Julio Díaz apuntan a ocupar los laterales con Obed Vargas y Rodrigo Mendoza en la medular. En la parte de arriba, Alexander Sorloth buscará ser protagonista como en el pasado enfrentamiento en Madrid ante el Athletic Club (3-2) en el que fue bigoleador.

Enfrente estará el RC Celta con el objetivo de sumar los tres puntos para seguir apretando al Real Betis por la quinta plaza que da acceso a la Liga de Campeones de la próxima campaña. Los de Claudio Giráldez llegan a Madrid, donde esta temporada temporada ya ha ganado --en el Bernabéu (0-2)-- y ha empatado --en Vallecas (1-1)--, tras volver a la senda de la victoria en la última jornada frente al Elche (3-1) después de tres fechas ligueras consecutivas con derrota.

Los celestes ocupan la sexta plaza, a seis puntos de los béticos, pero mirando con detenimiento a un Getafe que acecha esa posición, por lo que necesita una victoria para mantener su ventaja cuando resten tres jornadas. Los vigueses llegan además tratarán de aprovechar el estado anímico y físico de los colchoneros para obrar la victoria a domicilio, donde no ganan desde la 2006-2007 (2-3). Ya en la ida en octubre pusieron contra las cuerdas a los de Simeone en el ABANCA Balaídos, pero solo logrando el empate (1-1).

Para este encuentro, el técnico gallego llega con varias bajas importantes. No podrá contar con el sancionado Javi Rueda ni los lesionados Miguel Román, Carl Starfelt y Matías Vecino. Sin embargo, recupera a Marcos Alonso. En el doble pivote, previsiblemente sean de la partida Fer López e Ilaix Moriba; con Borja Iglesias como referencia arriba que viene de marcar en los dos últimos encuentros.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Boñar, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Molina, Vargas, Mendoza, Almada; Baena y Sorloth.

RC CELTA: Radu; Carreira, Javi Rodríguez, Lago, Marcos Alonso, Mingueza; Fer López, Moriba, Hugo Álvarez; Jutglà y Borja Iglesias.

--ÁRBITRO: Galech Apezteguia (C.Navarro).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 18.30/DAZN.