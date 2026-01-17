El Atlético regresa requerido al fortín del Metropolitano

Archivo - Carles Alena of Deportivo Alaves competes for the ball with Pablo Barrios of Atletico de Madrid during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Atletico de Madrid at Mendizorrotza on August 30, 2025, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este domingo (16.15 horas) al Deportivo Alavés en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, con la obligación de seguir con su impecable imagen como local para no caer aun más en la clasificación ante un conjunto babazorro al que el descenso le acecha tras encadenar cuatro fechas sin conocer la victoria.

El equipo rojiblanco vuelve al Riyadh Air Metropolitano 36 días después en su primer partido como local de 2026. La última cita en casa se remonta a mediados de diciembre, cuando los pupilos de Diego Pablo Simeone se sobrepusieron a un Valencia alicaído (2-1). Desde entonces, no han vuelto a competir al calor de una afición rojiblanca que ansía volver a tocar un trofeo cinco años después.

Y para ello deberán mejorar su registro lejos del distrito madrileño de San Blas-Canillejas, donde tan solo suman tres victorias en LaLiga. La sangría hace que se encuentren situados en cuarta posición, a once puntos de la cabeza. Una distancia que aumentó la pasada jornada al empatar en Anoeta (1-1), viendo cómo las opciones al título se reducen en una primera parte de competición muy discreta de los colchoneros --38 puntos--.

Sin embargo, la historia en el Metropolitano es otra; el Atlético de Madrid es, junto al líder FC Barcelona, el único equipo que no conoce lo que es perder esta temporada en LaLiga EA Sports como local. Y a este factor se agarran los madrileños para tratar de mantener encendida la mecha en la carrera por la Primera División, con el Villarreal plenamente metido en la puja y que ha arrebatado a los rojiblancos la tercera posición.

No se puede relajar el equipo de Simeone, que viene de perder el primer título de la temporada, la Supercopa de España, pero de mantener con vida el sueño copero contra un Deportivo Alavés que ya demostró en el partido de la primera vuelta ser un equipo aguerrido y duro de roer al lograr un valioso empate en Mendizorroza (1-1) en un inicio de temporada titubeante para los madrileños.

Pero la realidad para los vitorianos ahora es muy diferente, situados en decimosexta posición y a tan solo dos puntos de una zona de peligro que podrían ocupar al término de esta jornada. Una situación venida por la mala racha que atraviesa el equipo de Eduardo Coudet, que no gana desde la primera fecha del mes diciembre contra la Real Sociedad. En este periodo, han enlazado tres derrotas y un empate en LaLiga, una trayectoria que maquillan con la buena imagen en la Copa del Rey.

Los babazorros muestran otra cara muy diferente en el torneo más antiguo del fútbol español; están en cuartos y ya han sufrido su gran poderío ofensivo CD Getxo (0-7), Portugalete (0-3), Sevilla (1-0) y Rayo Vallecano (2-0). El aficionado blanquiazul sueña con continuar su camino copero con la esperanza de repetir la final en el Vicente Calderón de la temporada 2016-2017, pero no pueden dejar de lado LaLiga si no quieren sufrir a final de temporada.

Y es que el Alavés solo ha vencido en una ocasión fuera de Vitoria y no fue muy lejos de la capital alavesa. El triunfo llegó en San Mamés (0-1) en el segundo viaje de la temporada, y fuera del País Vasco no saben lo que es ganar --las dos victorias coperas son en Vizcaya--. Un registro que buscarán romper en el Metropolitano, aunque conocen lo difícil que será la empresa.

En lo individual, el nombre propio es el del delantero rojiblanco Julián Álvarez, que acumula más de dos meses sin ver puerta en LaLiga --su último gol es en la victoria del Sevilla--, un dato que se agranda al comprobar que tan solo ha anotado en cuatro partidos ligueros de los 19 disputados. Simeone deberá decidir si mantener la confianza en 'La Araña' o darle descanso.

El técnico rojiblanco tiene la duda del capitán, Koke Resurrección, por lo que Johnny Cardoso podría ser de la partida en un centro del campo ya sin Conor Gallagher y con la vuelta de Pablo Barrios. En la parte ofensiva estará un Giuliano Simeone renovado esta semana y que ha empezado el año en forma con dos asistencias y un buen rendimiento físico.

Por su parte, el 'Chacho' Coudet viaja a Madrid con su delantero Toni Martínez enchufado marcando en los dos últimos encuentros --en Copa y LaLiga-- en detrimento de un Lucas Boyé que está entre algodones por unas molestias en el aductor.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Barrios, Baena; Griezmann y Sorloth.

ALAVÉS: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibáñez, Denis Suárez, Blanco, Aleñá; Carlos Vicente y Toni Martínez.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 16.15/DAZN.