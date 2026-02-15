El Atlético renuncia a LaLiga

Oscar Valentin of Rayo Vallecano celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Atletico de Madrid at Butarque stadium on February 15, 2026, in Leganes, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha caído de manera estrepitosa este domingo ante el Rayo Vallecano (3-0) en la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que los de Diego Pablo Simeone no pudieron dar continuidad a la buena imagen mostrada hace tres días en la Copa del Rey y que les pone cuesta arriba la posibilidad de luchar por el campeonato.

Después de fraguar una de las mejores primeras partes de la temporada ante el Barça, los del 'Cholo', con hasta nueve cambios en el once, se estrellaron ante un rival necesitado que firmó un partido de diez en el 'exilio' de Butarque. Los rayistas no ganaban a los rojiblancos desde 2013, y este domingo dieron un golpe sobre la mesa para salir del descenso, ahora dos puntos por debajo.

Los goles de Fran Pérez y Óscar Valentín permitieron a los de Iñigo Pérez llegar por delante al intermedio, y Nobel Mendy se encargó de atar el resultado a falta de un cuarto de hora para el final. Con ello, el Atlético, cuarto, sufre su segunda derrota liguera consecutiva y su tercera jornada sin ganar, con el liderato ya a 15 puntos.

Con rotaciones masivas tras la Copa, dando descanso a hombres como Marcos Llorente, Marc Pubill, Ademola Lookman, Koke o Dávid Hancko, el Atleti buscó salir desde atrás frente a un Rayo muy vertical y que trató de presionar la salida del balón de los rojiblancos. En el primer ataque peligroso de los de Simeone, Nobel Mendy trató de despejar un balón de Nico González para Alexander Sorloth y acabó estrellándolo en el larguero.

A la media hora, Jan Oblak detenía un remate cruzado del 'Pacha' Espino antes de que Ilias Akhomach tuviese la más clara de los de Iñigo Pérez hasta el momento, con un disparo que tuvo que sacar Nahuel Molina casi bajo palos. Los 'locales' se aproximaban, y no tardarían en asestar el primer golpe.

El descanso se acercaba, pero Andrei Ratiu se adentró en el área y se deshizo de Matteo Ruggeri para enviar un pase atrás para la llegada de Fran Pérez, que envió la pelota al fondo de la red (min.40). Solo cinco minutos después, un error en la salida de Clément Lenglet permitió al cuadro rayista recuperar el esférico para que Fran Pérez probase de nuevo a Oblak, que sacó una mano providencial; sin embargo, el rechace cayó cerca de un Óscar Valentín que no perdonó (min.45).

Un 2-0 que obligó a Simeone a tomar decisiones. Los señalados, Ruggeri, Alex Baena y Mendoza, que dejaron su sitio en el minuto 56 a Robin Le Normand, Julián Álvarez y Obed Vargas. Posteriormente, cinco minutos después, también se unirían en busca de la reacción Llorente y Lookman. Justo antes de esa segunda 'ventana' de cambios, Augusto Batalla salió al rescate para desbaratar un par de ocasiones de Nico González.

Sin embargo, todas las esperanzas colchoneras se esfumaron de manera definitiva en el minuto 76, cuando, tras un saque de esquina, Álvaro García piso un gran centro al segundo palo y Mendy, ganando el salto a Llorente, se encargó de sentenciar la contienda haciendo el tercero de la tarde, mientras los aficionados vallecanos entonaban el ya famoso 'Presa, vete ya'.

José María Giménez todavía probó a Batalla, que sacó la manopla para frustrar el remate de espuela, pero el partido fue muriendo para confirmar la debacle del Atlético, que se aleja de sus opciones de acercarse a la cabeza de la clasificación, ahora 15 puntos por encima de sus 45 y que podría quedar a 16 si el FC Barcelona gana el lunes al Girona FC.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RAYO VALLECANO, 3 - ATLÉTICO DE MADRID, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha Espino; Gumbau (Unai López, min.83), Óscar Valentín; Ilias Akhomach (Nteka, min.74), Isi (Pedro Díaz, min.64), Fran Pérez (Álvaro, min.64); y De Frutos (Jozhua Vertrouwd, min.64).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet (Lookman, min.63), Ruggeri (Obed Vargas, min.57); Johny (Llorente, min.63), Mendoza (Le Normand, min.56), Baena (Julián Álvarez, min.57); Nico, Sorloth y Almada.

--GOLES.

1-0, minuto 40: Fran Pérez.

2-0, minuto 45: Óscar Valentín.

3-0, minuto 76: Mendy.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó a Johnny Cardoso (min.29), a Mendoza (min.52) y a Llorente (min.70) por parte del Atlético de Madrid y a Álvaro (min.92) por parte del Rayo Vallecano.

--ESTADIO: Ontime Butarque. 5.335 espectadores.