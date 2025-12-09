December 9, 2025, Eindhoven, Noord-Brabant, Netherlands: EINDHOVEN , 09-12-2025 , Philips Stadium , season 2025 / 2026 , Champions League football, League phase , Matchday 6 , match between PSV and Atletico Madrid , picture shows goal celebration by Atlet - Europa Press/Contacto/Toin Damen

El Atlético revive en Eindhoven

Los goles de Julián Álvarez, Hancko y Sorloth permiten a los de Simeone remontar al PSV, volver a ganar a domicilio y meterse en el 'Top 8'

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha vencido este martes al PSV Eindhoven (2-3) en la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los de Diego Pablo Simeone se rehicieron al tempranero tanto de los neerlandeses con los goles de Julián Álvarez, Dávid Hancko y Alexander Sorloth, todo para situarse momentáneamente en el 'Top 8' de la máxima competición continental.

En una noche con final agónico, el Atlético se sobrepuso a la sombra de los malos resultados lejos del Metropolitano y reacción para remontar el tanto de Guus Til diez minutos después de empezar. Julián empató el duelo antes del intermedio y el esloveno y el noruego pusieron a los colchoneros por delante, pero Pepi, en el 85, acercó a los de Peter Bosz. Ahora, el Atlético dormirá séptimo, en el 'Top 8' que da acceso directo a los octavos.

Con el noruego Alexander Sorloth acompañando a 'La Araña' arriba y Marc Pubill repitiendo en el once inicial, los del 'Cholo' saltaron muy fríos al terreno de juego del Philips Stadion, con la afición apretando y el humo de las bengalas amenazando con nublar la visión. Los problemas llegaron muy pronto y, nuevamente, por la banda derecha, donde Nahuel Molina era claramente superado.

Apenas diez minutos después del pitido inicial, Couhaib Driouech recibió un gran balón en profundidad y rompió al lateral argentino, que se quedó atrás mientras reclamaba un fuera de juego inexistente; ante la salida de Oblak, el extremo marroquí puso un balón raso para la llegada de Guus Til, que marcó a placer.

El cuadro rojiblanco acusó el golpe y estuvo a punto de encajar el segundo dos minutos más tarde, de nuevo por el costado de Molina, donde Driouech recibió de Joey Veerman antes de mandar el esférico a la grada. Poco después, era Pubill el encargado de taponar otro disparo de Ismael Saibari.

Los de Simeone trataron de retener más el balón y alargar las jugadas, y en el minuto 23 encontraron el hueco por la derecha; Giuliano sirvió para Julián Álvarez y el argentino llegó hasta línea de fondo para central atrás para Sorloth; sin embargo, el remate de cabeza del noruego se cruzó excesivamente y se marchó fuera. El PSV respondió con una jugada en la que Driouech, solo ante Oblak, cedió el balón en lugar de chutar.

Aún así, el equipo no le perdió la cara al partido y en el minuto 37, tras una buena presión de Giuliano Simeone en la frontal, la pelota llegó a las botas de un Sorloth que se se la cedió a Julián Álvarez para anotar a puerta vacía. Antes del descanso, el delantero escandinavo también buscó su gol, aunque se encontró con una mano providencial de Matej Kovar.

Nada más reanudarse el partido, Molina pudo expiar sus 'pecados' de la primera parte para contribuir al tanto de la remontada colchonera. Todo empezó en un saque de esquina, con el balón llegando a las botas del defensa argentino; el portero local despejó su derechazo desde la frontal, pero el rechace le cayó a un Dávid Hancko que cruzó la bola al palo opuesto (min.52).

Fueron los mejores minutos de los de Simeone, que solo cuatro después conseguían sentenciar definitivamente el choque: un genial pase de Julián para Pablo Barrios, que la puso al segundo palo para que Sorloth la mandase a guardar con un sólido testarazo (min.56).

No fue hasta el minuto 68 cuando el técnico rojiblanco comenzó a mover el banquillo, dando entrada a hombres como Conor Gallagher, Thiago Almada o Antoine Griezmann, mientras Driouech perdonaba el segundo de los holandeses. A cinco para el final, Ricardo Pepi encendía el Philips Stadion al ganar en el salto a Pubill y anotar el segundo en una jugada a balón parado, y Armando Obispo, ya rozando el descuento, amenazó con el empate, pero el Atlético resistió.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PSV EINDHOVEN, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 3 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

PSV EINDHOVEN: Kovar; Dest, Schouten, Yarek (Obispo, min.58), Salah-Eddine; Saibari, Mauro Júnior, Veerman; Wanner (Man, min.59), Guus Til (Pepi, min.73) y Driouech (Perisic, min.81).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Nahuel, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Le Normand, min.89), Koke (Griezmann, min.76), Barrios, Nico González (Gallagher, min.69); Sorloth (Almada, min.75) y Julián Alvarez.

--GOLES:

1-0, min.10: Til.

1-1, min.37: Julián Álvarez.

1-2, min.52: Hancko.

1-3, min.56: Sorloth.

2-3, min.85: Pepi.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a Saibari (min.20), a Schouten (min.33), a Mauro Júnior (min.41) y a Yarek (min.54) por parte del PSV Eindhoven y a Giuliano Simeone (min.47), a Barrios (min.50) y a Ruggeri (min.92) por parte del Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Philips Stadion.