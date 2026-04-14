El Atlético de Simeone pisa sus cuartas semifinales de Champions

Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, gestures during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano stadium on April 04, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid supo sufrir este martes en el Riyadh Air Metropolitano en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones (1-2) para clasificarse para las semifinales de la competición en lo que son las sextas europeas bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone entre Champions (4) y Liga Europa (2), las primeras de la máxima competición continental desde 2017.

Si hay un entrenador que ha cambiado la historia del club rojiblanca, ese es seguramente Simeone. Desde su llegada en diciembre de 2011, la entidad no ha hecho más que agrandar su legado, especialmente lejos de las fronteras. Sin tiempo prácticamente para asentarse en el banquillo del Vicente Calderón, el argentino levantaba su primer trofeo.

La Liga Europa de la temporada 2011-2012 lograda en Bucarest frente al Athletic Club (3-0) sería la primera piedra sobre el sólido cimiento construido bajo la batuta del 'Cholo'. En esa ocasión, el Valencia CF fue el testigo durante las 'semis' del juego instaurado por el entrenador llegado tan solo seis meses antes.

Tan solo dos años después, el técnico argentino volvió a liderar al equipo rojiblanco a estar presente entre los cuatro mejores equipos de un torneo europeo. Pero esta vez en la Champions League, en lo que era su debut como entrenador en la máxima competición continental. El Chelsea sucumbió al empuje colchonero en la vuelta en Stamford Bridge tras un insípido empate sin goles en la capital española con una remontada al inicial tanto del 'blue' Fernando Torres (1-3).

Ahí comenzó el asentamiento del cuadro colchonero en Europa con Diego Pablo Simeone como líder. Pese a sufrir un duro golpe en aquella final ante el Real Madrid, el Atlético de Madrid no tardaría demasiado en volver a pisar unas semifinales de Liga de Campeones.

En la temporada 2015-2016 y después de ser de nuevo verdugo, como en 2014, del FC Barcelona, los colchoneros pasaban a las 'semis' para medirse al Bayern alemán, al que batieron en el Vicent Calderón por 1-0 gracias a un solitario gol de Saúl Ñíguez después de una 'maradoniana' jugada. En la vuelta, supo saber sufrir y un gol de Antoine Griezmann le valió para pasar a la final pese a la derrota por 2-1, aunque sin suerte en una nueva final ante su vecino.

La campaña siguiente, el conjunto rojiblanco repitió presencia en la penúltima ronda tras eliminar al Leicester City en cuartos. Pero de nuevo el rival era el Real Madrid, vigente campeón del torneo, y tras un primer encuentro fatídico en el que Cristiano Ronaldo firmó un 'hat trick' para un casi definitivo 3-0, en la vuelta, en el que sería el último partido en la máxima competición europea en el Calderón, los del 'Cholo' soñaron con la remontada después de un inicio apoteósico con dos goles locales en los primeros 16 minutos de juego, abortada por una mágica jugada de Karim Benzema y gol de Isco.

Ahora, nueve temporadas después, Simeone vuelve a colocar al Atlético de Madrid entre los cuatro mejores equipos de la presente edición de la Liga de Campeones en lo que es la séptima vez para la entidad entre Copa de Europa y Champions League ya que hasta entonces, en la máxima competición continental sólo lo había logrado en 1974, con la recordada derrota en la final ante el Bayern. Entre esa larga espera, hubo otra final, la de la Liga Europa de 2018 conquistada ante el Olympique de Marsella francés.