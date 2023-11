El Atlético suma y sigue con Griezmann

El francés firma el 1-0 que rompió al Mallorca en la 16ª victoria seguida en el Metropolitano



MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid venció (1-0) este sábado al RCD Mallorca en la jornada 14 de LaLiga EA Sports para alargar la racha liguera del Cívitas Metropolitano a 16 triunfos seguidos, gracias a un gran gol de Antoine Griezmann en el minuto 64.

El francés, que no parecía tener su mejor día, resultó una vez más decisivo para romper la defensa balear, que fue perdiendo eficacia en el segundo tiempo. Tras el descanso llegaron los disparos a puerta del Atlético, con mala puntería de Álvaro Morata, y el gol con el que los rojiblancos superan al FC Barcelona en la tabla y aprietan a Girona y Real Madrid.

El cuadro local no tuvo mal arranque, con alguna llegada que, por la manera de lamentarse del 'Cholo', podían no tener continuidad. El Atlético necesitaba mucha movilidad arriba para sorprender al muro bermellón y de inicio, tanto Correa como Morata se la dieron. El madrileño no acertó a rematar la primera a los tres minutos y el argentino reventó arriba una buena jugada de Samuel Lino.

La intensidad rojiblanca fue bajando y el Mallorca se fue sintiendo cómodo, con algo de buena salida además, buscando a Dani Rodríguez y Abdón Prats. Los de Aguirre defendieron hacia adelante y las rotaciones tras el parón por selecciones se notaron en los locales. Al Atlético le faltó chispa, más allá de Lino y Pablo Barrios ante un Mallorca con dos semanas para preparar el plan.

El canterano dejó la mejor jugada del primer tiempo, poco después de replegar en defensa de manera vital, en un caño y desborde por banda derecha, pero Morata no aprovechó el centro. Mario Hermoso pidió penalti en un saque de esquina pero el descanso llegó sin disparos a puerta y con el Mallorca satisfecho con ese plan.

Sin embargo, el segundo tiempo trajo un paso adelante atlético y las ocasiones se sucedieron. Lino mantuvo su papel de agitador pero Morata siguió con la mirilla desviada. El internacional español se precipitó, también lo intentó desde lejos, pero en un centro de Hermoso, Griezmann hizo de '9' con un perfecto cabezazo (1-0).

El 'Principito' acudió de nuevo al rescate de los suyos justo cuando Aguirre había empezado a mover su equipo desde el banco. Los cambios sí funcionaron en los visitantes, también la necesidad de irse arriba en busca de ocasiones. Con semana de tres partidos, el 'Cholo' también miró al banquillo y Riquelme fue quien más cerca estuvo de dar la tranquilidad al Metropolitano.

Le tocó sufrir al conjunto colchonero, pero un Mallorca enfadado con el gol no aprovechó las que tuvo, sobre todo una de Larin y otra de Ndiaye solo ante Oblak. Volvió Memphis tras dos meses de lesión, pero al Atlético le valió un triunfo por la mínima que puede hacer muy bueno el próximo domingo si gana en el Camp Nou. Para los de Aguirre la derrota supone que la zona de descenso ya quema.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - RCD MALLORCA, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Azpilicueta (Giménez, min.82), Witsel, Mario Hermoso, Lino (Saúl, min.71); Barrios, Koke (De Paul, min.63), Correa (Riquelme, min.63); Griezmann y Morata (Memphis, min.82).

RCD MALLORCA: Rajkovic; Gio González, Nastasic, Valjent, Copete (Maffeo, min.83), Lato (Llabrés, min.83); Antonio Sánchez (Mascarell, min.62), Samu, Sergi Darder, Dani Rodríguez (Ndiaye, min.74); Abdón Prats (Cyle Larin, min.62).

--GOL:

1 - 0, min.64, Griezmann.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Sin amonestados.

--ESTADIO: Cívitas Metropolitano, 58.119 espectadores.