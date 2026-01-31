El Atlético tiene otro gatillazo en el Ciutat de València

Thiago Almada of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and Atletico de Madrid at Ciutat de Valencia stadium on January 31, 2026, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha empatado este sábado sin goles en su visita al Levante UD durante la jornada 22 de LaLiga EA Sports, nuevo gatillazo de los madrileños en una temporada que está entrando en su fase decisiva para todas las competiciones y donde, de seguir así, parece que acusarán más aún su poca pólvora en ataque.

En el Estadio Ciutat de València, solo tardó minuto y medio el equipo visitante en crear peligro. Fue un cabezazo de Nico González en un saque de esquina y Mathew Ryan lo desvió por encima de su portería, acción muy similar a otro remate de cabeza que hizo el '23' colchonero en el minuto 19 e igualmente en un córner, sacado por un Nahuel Molina titular.

Diego Pablo Simeone había puesto un once inicial con Marcos Llorente de interior diestro para que Thiago Almada acompañase en zona de ataque a Alexander Sorloth, lo cual daba descanso a Julián Álvarez. Pero eso se fue al traste antes de alcanzar la media hora, ya que Sorloth se marchó del campo conmocionado tras un choque con Matías Moreno en un despeje.

La 'Araña' sustituyó al larguirucho noruego y trató de conectar con sus compatriotas Nico y Almada, pero sin pólvora en ese trío argentino, como viene siendo habitual en las últimas semanas. Hubo dos zurdazos de Nico que no incordiaron a Ryan y más tarde un ataque raudo guiado por Almada, que la zaga 'granota' desarmó cuando Julián ya acechaba su área.

La primera mitad del partido se agotó sin nada vistoso y preocupación por Sorloth, trasladado a un hospital por ese traumatismo con "fuerte herida incisocontusa", según informó el Atlético desde su cuenta en la red social X. Para colmo, en menos de dos minutos tras haber regresado del descanso, Pablo Barrios pidió ser cambiado por molestias musculares.

Para ocupar el sitio del '8' visitante, entró Koke Resurrección al lado de Johnny Cardoso. Sin embargo, el Levante comenzó a adueñarse de la pelota y eso dio vuelo en la mediapunta a Carlos Álvarez, lo que se unió a la entrada de Karl Etta Eyong desde el banquillo. Tuvo inmediato impacto el delantero camerunés, así que el 'Cholo' Simeone movió ficha.

Álex Baena reemplazó a Almada y en la zaga se incrustó Marc Pubill. De igual modo había saltado al campo Dávid Hancko, amenaza constante en cada acción a balón parado, como un córner en el 69' donde él prolongó de cabeza y en el segundo poste cabeceó Julián Álvarez a bocajarro; bien posicionado nuevamente, Ryan lució reflejos para amargar a la 'Araña'.

Ya antes había acertado el guardameta local, desviando un zurdazo de Nico. Y en la portería de enfrente, el poco atareado Jan Oblak espabiló de sopetón tras un remate de Adrián 'Dela' de cabeza en el minuto 75. El reloj se iba consumiendo y la mejor noticia del Atlético era el debut oficial del canterano Jano Monserrate con el primer equipo colchonero.

Se vivió otro debut levantinista, el del israelí recién fichado Tay Abed. Todo eran curiosidades ante la falta de peligro para los porteros. Eso sí, en el tiempo de descuento pudo cambiar el cuento si, tras un pase de Koke, hubiera enganchado mejor Julián Álvarez su volea. La paró Ryan y el 0-0 final dejó al Atleti con 45 puntos, y al Levante con 18.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LEVANTE UD, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

LEVANTE UD: Ryan; Toljan, Dela, Moreno (Manu Sánchez, min.29), Matturro; Raghouber, Pablo Martínez; Tunde (Cortés, min.74), Carlos Álvarez (Olasagasti, min.74), Losada (Etta Eyong, min.59); y Romero (Tay, min.89).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet (Hancko, min.46), Ruggeri; Llorente (Pubill, min.59), Cardoso, Barrios (Koke, min.50), Nico González (Jano, min.73); Almada (Baena, min.59) y Sorloth (Julián Álvarez, min.27).

--ÁRBITRO: García Verdura (C. Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Dela (min.84) y Olasagasti (min.90+2) por parte del Levante UD, y a Lenglet (min.21) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Ciutat de València, 20.573 espectadores.