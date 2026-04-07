El Atlético tratará de volver a ser la 'bestia negra' europea del FC Barcelona

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MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona arrancarán este miércoles en el Spotify Camp Nou su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, un cruce que viven por tercera vez en su historia, de nuevo en la antepenúltima ronda, y con el conjunto blaugrana buscando revancha por haber perdido las dos anteriores.

Los dos equipos de LaLiga EA Sports se vuelven a topar este año en una eliminatoria, después de que hace unas semanas se vieran las caras en las semifinales de la Copa del Rey Mapfre con el 4-3 global tras el 4-0 de la ida en el Riyadh Air Metropolitano y el 3-0 del Spotify Camp Nou, y de que el pasado sábado, el conjunto que entrena Hansi Flick se impusiese 1-2 en el duelo liguero.

Ahora, el premio es 'menor' ya que da el billete a las semifinales, aunque el escenario, la Champions, lo amplifica todo para los de Hansi Flick y los de Diego Pablo Simeone que, al contrario que en la Copa, esta vez tendrán a favor jugar la vuelta ante su afición, lo que también le sucedió en las dos ocasiones que ambos equipos se han cruzado en la máxima competición continental.

FC Barcelona y Atlético de Madrid se vieron por primera las caras en la Liga de Campeones en la temporada 2013-2014. El conjunto rojiblanco realizó un desgaste tremendo en la ida para contener al equipo entrenado entonces por el 'Tata' Martino y lo vio recompensado con un disparo lejano de Diego Ribas que igualó Neymar poco tiempo después.

El guión se vio alterado en la vuelta en el Vicente Calderón, que presenció a un equipo colchonero muy ambicioso e intenso, que se lanzó de lleno a la eliminatoria y se puso muy pronto por delante con un tanto de Koke Resurrección. El Atlético dispuso de más ocasiones, y aunque el FC Barcelona pronto comenzó a controlar el partido, no pudo evitar la que fue la primera clasificación rojiblanca para semifinales después de 40 años, con pase posterior a la primera de sus finales europeas contra el Real Madrid.

La segunda final contra el conjunto madridista sería dos años después y por el camino hacia ella también tuvo que apear a un Barça entrenado por Luis Enrique Martínez y que defendía entonces el trono continental. El Atlético volvió a adelantarse en el Camp Nou en la ida, con un tempranero tanto de Fernando Torres, expulsado por doble amarilla antes del descanso. Esa superioridad la aprovechó el equipo blaugrana para esta vez sí remontar el marcador con un doblete de Luis Suárez.

El campeón tenía que aguantar su pequeña ventaja en un Vicente Calderón de nuevo una olla a presión y que estalló de alegría con el 1-0 de Antoine Griezmann en el minuto 36. El Barça asedió en busca del gol del empate, pero, ya volcado, recibió el 2-0 en los minutos finales, obra de nuevo del francés, que no perdonó un penalti por mano de Andrés Iniesta.

Y de esta última eliminatoria en la Liga de Campeones entre ambos conjuntos, aún restan supervivientes en el colchonero, que sigue dirigido por Diego Pablo Simeone y con el portero esloveno Jan Oblak, el defensa uruguayo José María Giménez, el capitán Koke Resurrección y el mencionado Griezmann todavía en la plantilla. Del Barça, sólo sobreviviría el guardameta alemán Marc-André ter Stegen, aunque está lesionado y cedido en el Girona FC.