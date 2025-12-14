El Atlético tropieza en Ipurua y se distancia de Real Madrid y Real Sociedad en la Liga Moeve F

Archivo - Synne Jensen of Atletico de Madrid in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Atletico de Madrid and Real Madrid at Centro Deportivo Alcala de Henares on September 5, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) - El FC Barcelona, el Real Madrid y la Real Sociedad, los tres primeros clasificados de la Liga F Moeve 2025-2026, cumplieron este fin de semana con victorias en la decimocuarta jornada del campeonato, la última del año 2025, mientras que el Atlético de Madrid, el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF tropezaron y se descolgaron de la pelea por los puestos europeos.

El conjunto blaugrana ratificó una vez más su sólido liderato en la Liga F con un claro triunfo a domicilio por 1-5 en el derbi ante el FC Badalona Women, un rival que le aguantó los primeros 45 minutos y ante el que continuó dando minutos a sus jóvenes valores ante las bajas que le siguen acuciando.

El Barça se adelantó pronto con un gol de la 'pichichi' Ewa Pajor, pero las locales lograron igualar rápidamente por medio de Lorena Navarro y cerca estuvieron de llegar al descanso igualadas de no aparecer Claudia Pina y otro sensacional gol. En la segunda mitad, la joven Carla Julià Martínez hizo el 1-3 y sentenciaron Vicky López y Esmee Brugts en un duelo donde volvieron a tener minutos otras canteranas visitantes como Ainoa Gómez o Martina Fenger.

El conjunto catalán mantuvo su ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid, que alargó su buen momento tras ganar por 0-3 al Granada CF y con Pau Quesada tirando de rotaciones tras el esfuerzo ante el Wolfsburgo alemán en la Liga de Campeones. El equipo madridista sentenció con una gran recta final de primera mitad con los tantos de la joven Pau Comendador y un doblete de Alba Redondo justo antes del descanso.

El conjunto merengue defendió su segunda plaza de la Real Sociedad, que hizo lo propio con su tercera al ganar en Zubieta por 3-0 al Deportivo ABANCA con tantos en la segunda parte de Lucía Pardo, Emma Ramírez y Klara Cahynova para seguir a dos puntos del Real Madrid.

En cambio, del resto de perseguidores y aspirantes a estas dos posiciones que dan acceso a poder jugar la próxima Champions fallaron el Atlético de Madrid, el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF. El conjunto rojiblanco sigue irregular en el campeonato doméstico y no pudo pasar del empate a dos goles ante la SD Eibar para sumar su tercera jornada sin ganar.

Pese a que el equipo que entrena Víctor Martín se adelantó pronto en el marcador en Ipurua con un tanto de la noruega Synne Jensen. Carla Andrés y Emma Moreno replicaron al instante y las visitantes salvaron un punto con un penalti anotado por Vilde Boe Risa que les deja a seis y cuatro puntos de Real Madrid y Real Sociedad, respectivamente.

Por su parte, el equipo tinerfeño volvió a demostrar que no termina de rendir bien como local y dejó escapar dos puntos en el Heliodoro Rodríguez López ante el penúltimo clasificado, el DUX Logroño, con Paula Rubio igualando en el tramo final el 1-0 de Natalia Ramos que le aleja ya a seis puntos de la tercera posición.

El Madrid CFF fue víctima del gran momento del Athletic Club, que le derrotó en el Fernando Torres por 0-2 con tantos de Elena Gurtubay y Daniela Agote, y cedió su sexta plaza a un Sevilla FC que sigue también entonado y que se impuso por 2-1 al Alhama CF El Pozo, que encadenó su octava jornada sin ganar, sexta seguida con derrota. El fin de semana se completó con la derrota del colista Levante UD ante el RCD Espanyol por 0-1.