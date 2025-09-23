El Atlético urge una reacción previa al derbi

Los rojiblancos buscan resurgir arropados por el Metropolitano para no descolgarse más ante un Rayo Vallecano que también llega necesitado

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este miércoles (21.30 horas) al Rayo Vallecano en la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que llega muy alejado de una regularidad que necesita empezar a construir en una semana clave para no descolgarse aún más, con el derbi madrileño en el horizonte cercano, mientras que el conjunto de la franja quiere agravar la crisis rojiblanca y recuperar de su primer bache de resultados.

El equipo de Diego Pablo Simeone no termina de arrancar en este inicio liguero, tras otro verano de renovación y reconstrucción. Un balance de tres empates, una derrota y solo una victoria lastra y mucho al conjunto rojiblanco, que en apenas cinco jornadas marcha en la mitad de la tabla a 9 puntos del líder Real Madrid. Precisamente, los blancos serán su rival este sábado en el derbi en un tempranero 'match ball' al que quieren llegar con algo más de confianza.

Es cierto que las lesiones han golpeado de manera importante al Atlético en este arranque, pero el 'Cholo' no ha logrado dar con la tecla y recuperar la esencia que no es lo sólido y contundente que sí fue cuando conquistó su última Liga en 2021. Y es que la recuperación rojiblanca pasa por volver a ser fuertes defensivamente, ya que su única portería a cero coincide con su único triunfo, ante el Villarreal (2-0).

El resto de compromisos domésticos se han traducido en duros golpes directos hacia la confianza en el proyecto liderado por el técnico argentino. Las desconexiones y la falta de contundencia en ambas áreas han lastrado mucho a los rojiblancos, que a finales de septiembre ya afrontan cada partido sin red después del peor arranque del Atleti desde la llegada del 'Cholo'.

En Mallorca, Julián Álvarez, que volvió a ser sustituido con el partido empatado, erró un penalti en la primera parte y Conor Gallagher puso el 0-1 en la recta final después de la expulsión de Alex Sörloth, pero los tres puntos se escaparon unos minutos después con el 1-1 obra de Vedat Muriqi. Ahora, comienzan una serie de tres encuentros consecutivos en casa que se antoja vital para resurgir.

Enfrente estará un Rayo Vallecano que comenzó mejor, incluso sacando un empate frente al FC Barcelona en casa, pero que en las últimas jornadas no ha sido tan competitivo. En su último encuentro, Jorge de Frutos rescató un empate (1-1) frente al RC Celta, para dejar decimocuarto a los de Vallecas con 5 puntos.

Además, visita una plaza en la que no gana desde 2001, cuando se impuso en un duelo de primeras instancias de la Copa del Rey, mientras que la última victoria en Primera División como visitante ante el Atlético fue en el estreno de la temporada 1999-00. Y las opciones de éxito de los de Iñigo Pérez pasa por defender su portería, que no se queda imbatida en Liga desde la última jornada del pasado curso.

Fortaleza defensiva y verticalidad y puntería en ataque, esa es la receta vallecana para acercarse al triunfo en el Metropolitano. Y en la tarea ofensiva ayudará Alemao, que aspira a su primera titularidad con el Rayo, acompañando a Álvaro García y De Frutos. Iñigo Pérez podría estar preparando rotaciones, con Ivan Balliu y Pep Chavarría en los laterales y Jozhua Vertrouwd acompañando a Florian Lejeune. Además, Gerard Gumbau, Fran Pérez y Óscar Trejo también permitirían repartir cargas.

En el Atlético, Simeone recupera seguro a Álex Baena, mientras José María Giménez es duda y Thiago Almada y Johnny Cardoso son bajas por lesión, mientras Sörloth no estará por sanción. Así, el once apunta a ser similar al de Son Moix, con Matteo Ruggeri en el lateral izquierdo y Dávid Hancko por Clement Lenglet en el eje. Gallagher podría ser la sorpresa en la medular, mientras de Antoine Griezmann o Giacomo Raspadori saldrá la pareja en ataque de Julián Álvarez, que no marca desde el estreno liguero en Cornellà.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Gallagher; Griezmann y Julián Álvarez.

RAYO VALLECANO: Batalla; Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Chavarría; Unai López, Gumbau, Trejo; De Frutos, Alemao y Álvaro García.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.30/M+ LaLiga.