La Carrera ProFuturo abre este próximo sábado 1 de noviembre las inscripciones para su edición de 2026

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Carrera ProFuturo, de carácter solidario que se enmarca dentro de 'ProFuturo', el programa internacional de Fundación Telefónica y Fundación la Caixa para reducir brechas y transformar entornos vulnerables mediante innovación educativa y tecnología, abrirá este sábado 1 de noviembre su periodo de inscripciones para su edición de 2026 que se llevará a cabo el 22 de marzo.

Esta cita regresa al calendario deportivo madrileño, celebrándose nuevamente de manera paralela al Movistar Madrid Medio Maratón y convirtiendo a la capital de España en una gran fiesta del deporte. La prueba mantiene su icónico recorrido de 5 kilómetros por el centro de Madrid, pasando por la Gran Vía, la Puerta del Sol y la Plaza de Cibeles, y se completará con las carreras infantiles no competitivas que tendrán lugar en la tarde del sábado 22 de marzo junto a la Feria del Corredor, que un año más estará situada en Distrito Telefónica.

La edición 2024 batió récord de participación con 2.092 personas corriendo por la causa solidaria y con la participación, entre otros, de figuras conocidas como Abel Antón, Chema Martínez o Lorenzo Albaladejo, considerado unos de los mejores atletas con parálisis cerebral de España.