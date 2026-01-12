'Decathlon' facilita claves y consejos para entrar en el mundo de los 10K, medio maratón o maratón

Imagen de la salida de la 10K de Valencia del 11 de enero de 2026 - SAMU PEREZ

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' quiere ayudar a todas esas personas que se quieren animar a retos en el 'running' en forma de carreras 10K, media maratón o maratón y por ello les facilita unas claves para prepararse de la mano de un experto en running.

"Lo más importante es entender que cada distancia tiene su propio proceso y que no hace falta correr rápido para hacerlo bien. Lo esencial es disfrutar del camino y ser constante", explica Jon Zumaquero, director de 'Running' de 'Decathlon'.

La compañía tiene claro que "el punto de partida ideal y la puerta de entrada al mundo de las carreras populares" son los 10K. "Para una primera 10K, lo ideal es contar con entre 8 y 10 semanas de preparación, combinando días de rodaje suave, algo de trabajo de fuerza y, muy importante, descanso", señala al respecto Zumaquero.

Este advierte que en la preparación basta con "tres o cuatro sesiones semanales bien planificadas para llegar con garantías" a una carrera 10K, algunas de las cuales en España están apoyadas por 'Decathlon' como es el caso de la de Valencia de este pasado fin de semana y que contó con el patrocinio de 'Kiprun', su marca técnica de 'running'. Una cita que fue imprescindible tanto para corredores debutantes como para quienes buscaron mejorar marca en un circuito rápido y emblemático.

Por este motivo, durante su celebración, la compañía de equipamiento deportivo realizó una prueba de producto exclusiva de algunos de los próximos lanzamientos de 'Kiprun', que se darán a conocer a finales de enero y durante el mes de febrero. "En total, tres nuevos lanzamientos pensados para seguir mejorando la comodidad, el rendimiento y la experiencia del corredor, tanto popular como más experimentado", indicó.

De cara a dar el salto a las 21 kilómetros de una media maratón es necesario "un cambio de mentalidad". "Ya hablamos de resistencia. Es fundamental aprender a controlar los ritmos y no dejarse llevar por la euforia del inicio", apunta Zumaquero.

En este sentido, los interesados deben aumentar progresivamente el volumen de entrenamiento, introducir tiradas largas semanales y cuidar la alimentación y la hidratación, como algunos de los pilares para afrontar este reto con seguridad. "Empezar a entrenar con datos ayuda mucho a conocerse mejor. Controlar el ritmo, la frecuencia cardíaca o el tiempo de recuperación permite ajustar los entrenamientos y evitar sobrecargas", añade el experto de 'Decathlon'.

En este sentido, para la compañía, contar con un reloj deportivo se convierte en un gran aliado y por ello ofrece modelos accesibles y funcionales, como el Reloj Inteligente 'GPS 900', pensados para corredores que "quieren dar un paso más en su preparación sin complicaciones, facilitando el seguimiento del entrenamiento y ayudando a ganar confianza de cara al día de la carrera".

Finalmente, el reto más complejo es el de correr un maratón. "Preparar una maratón no va solo de correr más kilómetros, sino de entender el cuerpo, escuchar las señales y ser paciente", advierte Zumaquero., para el que "el descanso, la prevención de lesiones y el equipamiento adecuado marcan una gran diferencia".

Para el experto, uno de los errores más comunes es no probar antes todo lo que se utilizará el día de la carrera. "En una maratón no se improvisa. La ropa, las zapatillas y hasta la nutrición deben estar más que testadas durante los entrenamientos largos", remarca.

Así, Zumaquero recomienda prestar especial atención al equipamiento técnico como zapatillas adaptadas al tipo de pisada, prendas transpirables y sistemas de hidratación y a la nutrición deportiva, como los geles energéticos. "Aprender cuándo y cómo tomarlos durante los entrenamientos evita problemas el día de la carrera y ayuda a mantener la energía hasta el final", explica.

'Decathlon' subraya que con iniciativas como el patrocinio de la 10K Valencia y el desarrollo constante de producto técnico, "apuesta por el deporte como motor de bienestar y superación personal". "Porque empezar a correr una carrera no va solo de cruzar una meta, sino de atreverse a dar el primer paso", reflexiona la compañía.

"Si alguien está dudando si apuntarse o no a su primera carrera, mi consejo es claro: que lo haga. El resto se aprende entrenando", concluye Jon Zumaquero. Y es que 'Decathlon' trabaja para que cualquier persona, independientemente de su nivel o presupuesto, tenga acceso a productos que le ayuden a disfrutar más del deporte.