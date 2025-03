MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Josué Canales, bronce en la final de los 800 metros del Campeonato del Mundo de pista cubierta y tercera medalla para España en la cita, ha reconocido que le ha salido "a la perfección" lo que tenía "grabado" en su cabeza para la carrera, y espera "seguir dando alegría al atletismo español".

"Ha sido más difícil llegar aquí que la final, ¡qué pajarón!", dijo entre risas a los medios oficiales de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) al llegar a la zona de entrevistas. "Sabía que la carrera iba a ser muy rápida. He estado analizando la carrera desde ayer", añadió.

En este sentido, explicó que tuvo que "dejar atrás las emociones". "Incluso hoy viéndome ayer, de la alegría, debí luchar contra mis pensamientos intrusivos. Llevo tres finales, dos finales siento que no se me dieron. No quería que me afectara el síndrome del impostor. He estado pensando todo el rato que yo también me lo merezco, que trabajo muy duro para esto", indicó.

Además, Canales analizó toda la carrera. "Me ha salido a la perfección lo que tenía grabado en la cabeza. Ha salido tal cual como decía. Digo 'iré cuarto o como mucho el ugandés va a salir a muerte y se pondrá delante de mí'. Intenté que no me molestase. Sabía que él iba a hacer el corte, que se iba a frenar porque está corriendo muy por encima de marca personal", subrayó.

"Ha sido en la primera contrarrecta, lo he analizado. Me dije 'no está dejando el hueco suficiente, si lo intento aquí, me voy a perjudicar'. Ha sido en la recta siguiente donde dejó el hueco. Me dije 'no dejes ni un segundo, actúa ya, que si no, esa distancia no la remontas'. Me he podido colocar, no me ha dado problema. En la última vuelta estaban yendo a 1:16 con toques, alguien tiene que petar. He ido a muerte a por la plata. Solo estaba pensando en darlo todo. Ha petado uno, no he llegado a la plata, pero soy tercero del mundo, así que no puedo estar más contento", continuó.

Así, destacó que se "merecía esta medalla". "Supongo que todo el mundo piensa eso cuando entrena muy duro. Lo he estado demostrando desde el 10 de enero, he venido para quedarme, quiero quedarme y quiero seguir dando alegría al atletismo español. Lo voy a seguir haciendo. Esta medalla tiene el nombre de mi abuela, Ruth Liliana. Le debo el cielo a esa señora, la amo con todo mi corazón y yo no sería quien soy si no es por ella", apuntó, antes de hablar de qué haría para celebrarlo. "Hay una 'final party' y la mala fama me persigue por algo", bromeó.