La ATP presta "total atención" a las "necesidades inmediatas" de los tenistas que permanecen en Dubái

MADRID, 2 Mar.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) indicó este lunes que está prestando "total atención" a las "necesidades inmediatas" de los y las tenistas que permanecen en Dubái tras la conclusión del torneo ATP 500, debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"La ATP sigue de cerca la evolución de la situación en Oriente Medio y se mantiene en contacto regular con nuestros jugadores, sus equipos de apoyo y las autoridades locales pertinentes", arrancó el comunicado de la entidad sobre la situación de los jugadores y las jugadoras que permanecen en Dubái tras la conclusión del reciente torneo ATP 500.

Así, la ATP aseguró que "la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, personal y personal del torneo" son su "prioridad". "Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros del equipo permanecen en Dubái. Ellos y sus equipos se alojan en los hoteles oficiales del torneo, donde se les está prestando total atención a sus necesidades inmediatas", informaron.

El ente rector de los circuitos masculino dijo que mantienen "comunicación directa" con los tenistas afectados, así como con los organizadores del torneo y los asesores de seguridad. "Los preparativos de viaje están sujetos a una evaluación continua de acuerdo con las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales", avanzaron.

"Seguiremos brindando el apoyo necesario para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir de forma segura cuando las condiciones lo permitan. Seguiremos evaluando la evolución y proporcionando actualizaciones según corresponda", concluyó el comunicado.