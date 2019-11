Publicado 22/11/2019 18:33:31 CET

La atrevida Real Sociedad de Odegaard examina la mejoría del Real Madrid El noruego, cedido por los madridistas y brillando este año, centra la atención junto a Bale antes del PSG

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y la Real Sociedad vivirán este sábado en el Santiago Bernabéu (21.00 horas) un atractivo duelo correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Santander, marcado por dos nombres propios, el de Martin Odegaard y el de Gareth Bale, y que será un buen test para comprobar si la recuperación madridista no se ha visto afectado por el siempre incómodo parón.

El 22 de enero de 2015, el club madrileño presentaba a un joven futbolista de 16 años casi recién cumplidos y con "un talento extraordinario" sobre el que había depositadas "muchas, muchas esperanzas", tal y como dijo Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales.

"El Real Madrid me da las mejores opciones tanto deportivas como en mi vida, tiene las mejores posibilidades para mí", celebraba entonces el de Drammen, destinado a jugar en el filial a las órdenes de Zinédine Zidane, el entrenador que ahora le escudriñará de cerca para ver si es válido para el proyecto de futuro.

Odegaard se convirtió en el futbolista más joven en debutar con la camiseta merengue, con 16 años y 157 días, en la goleada ante el Getafe de la campaña 2014/15, sustituyendo al inicio de la segunda mitad a Cristiano Ronaldo.

Pero esa fue la única oportunidad que tuvo bajo las órdenes del italiano Carlo Ancelotti. Mientras, antes de empezar su periplo de cesiones, 'Zizou' también lo alineó en la Copa del Rey del curso 2016/17, ante la Cultural Leonesa.

Ahora, el noruego tiene 20 años y ha adquirido experiencia en la Eredivisie, volviendo a España para convertirse en pieza clave del buen inicio de la Real Sociedad, uno de los cinco equipos que aspira a cerrar la jornada en el liderato si es capaz de asaltar el Bernabéu.

Odegaard rivalizará en protagonismo con otros jóvenes que intentan hacerse un hueco en el Real Madrid. Uno es Rodrygo Goes (18 años), la gran sensación hasta antes del parón por las selecciones; otro es Fede Valverde (21), al alza este otoño; y otro es Vinicius Jr. (19), que no destaca tanto en un bando local donde otro nombre acapara los focos.

Gareth Bale ya está listo para jugar de nuevo. El galés fue el gran protagonista de las últimas ruedas de prensa de Zidane por su ausencia, sin parte médico ya de por medio, desde principios de octubre y volvió a jugar en el parón con su selección por lo que el técnico ya puede contar con él.

Sin embargo, el de Cardiff cerró la actividad con Gales levantando cierta polémica por la celebración del pase a la Eurocopa del 2020 con una bandera de su país con el mensaje 'Gales. Golf. Madrid. En ese orden'. Su agente ha intentado dejar claro que era un mensaje irónico destinado a la prensa española y al trato que recibe en ocasiones.

Por tanto, el recado en teoría no iba hacia el club, así que Zidane ha pedido recordar su importancia en los títulos. No obstante, está por ver si el público, con el que Bale no tiene su mejor relación, se muestra comprensivo.

De todos modos, la presencia de Bale en el 'once' local se antoja complicada. La irrupción de Rodrygo y la mejoría ofrecida por Eden Hazard, más el buen momento que atravesaba el equipo antes del parón, le pueden cerrar la puerta para la titularidad en el frente ofensivo.

LA REAL, PELIGROSO VISITANTE

La clara victoria en Ipurua por 0-4, con una primera parte de muy buen juego, afianzó el buen momento del Real Madrid, ganador de sus últimos cinco partidos permitió al Real Madrid con una sonrisa a un descanso que ya se le ha atragantado en otras ocasiones y que inicia un tramo exigente de calendario que servirá para medir el grado de recuperación del 13 veces campeón de Europa, que el martes, además, tiene la visita del PSG.

El duelo ante el campeón francés podría marcar el once de un equipo que a su mejoría futbolística ha añadido una firmeza defensiva con cinco partidos seguidos no sólo sin encajar, sino sin recibir grandes ocasiones. Pese a ello, Zidane podría reservar a Ramos o Varane metiendo a Militao, mientras que Mendy, a buen nivel ante el Eibar, pugna con Marcelo.

En el medio, Casemiro, Valverde, Kroos y Modric pugnan por una de las tres plazas, con el alemán descansando en Ipurua, para intentar dominar a una Real Sociedad, joven y pujante, y que ya fue capaz de ganar en su última visita por 0-2.

Quinto clasificado, dependiendo de lo que pase en Butarque, la Real podría optar al liderato, o al menos a los puestos Champions, y para ello querrán hacer valer su condición de mejores visitantes junto al Sevilla. El técnico realista podrá contar con Odegaard y Merino y parece que será tan atrevido como hasta ahora con el tridente Portu-Willian José-Oyarzabal.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Militão, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema y Hazard.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua, Llorente, Elustondo, Monreal; Odegaard, Zubeldia, Merino; Portu, Willian José y Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.