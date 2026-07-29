Attaoui, Llopis y María Pérez encabezan la preselección española para el Europeo de Birmingham

Archivo - Mohamed Attaoui of Spain competes in the Men's 1000m during the World Athletics Indoor Tour Gold Madrid 26 at Polideportivo Gallur on February 06, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mediofondista Mohamed Attaoui, el vallista Quique Llopis y la marchadora María Pérez encabezan la preselección de 77 atletas, 35 mujeres y 42 hombres, de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para el Campeonato de Europa al aire libre de 2026, que se disputa en Birmingham del 10 al 16 de agosto.

Además, otros 18 atletas se encuentran a la espera de conocer su posición final en el 'Road to Birmingham' que se podrían incorporar al equipo. Hasta un total de ocho medallistas en el pasado Europeo de Roma 2024 estarán presentes en Birmingham: los subcampeones de Europa Mohamed Attaoui (800m), Quique Llopis (110 m vallas) y Paul McGrath (20 km marcha) y el bronce europeo de Marta García (5000 m) y además tres de las componentes hace dos años del equipo de media maratón femenino: Laura Luengo, Ester Navarrete, Fátima Azzahara Ouhaddou y Meritxell Soler.

Los dos capitanes serán Miguel Ángel López y Maribel Pérez. Además, la velocidad española estará representada por el líder español del año Abel Alejandro Jordán (10.10), que se ha recuperado de su lesión en los isquios y poseedor de la segunda mejor marca española de todos los tiempos, y la actual campeona de España de 100 metros Maribel Pérez (11.07, 11.17), que igualará con 6 europeos a las históricas Nuria Fernández, Ruth Beitia, Berta Castells y Patricia Sarrapio, suma 27 internacionalidades en su palmarés y fue semifinalista en Roma 2024.

En el doble hectómetro, estará la plusmarquista nacional y 7 veces campeona de España Jaël-Sakura Bestué, que buscará volver a estar en una gran final europea al aire libre tras ser séptima en Roma 2024 y la medallista de bronce en Málaga Esperança Cladera, semifinalista en la pasada edición del Europeo.

En el 400 estarán la campeona de España tanto al aire libre como en pista cubierta Blanca Hervás, segunda mejor marquista de todos los tiempos, que buscará culminar una excepcional temporada en la que ya ha sido finalista mundial bajo techo. Le acompañarán la medallista de bronce en el europeo indoor de Apeldoorn 2025, Paula Sevilla, tercera mejor marca española de la historia.

El 800 contará con la reciente campeona de España al aire libre, Rocío Arroyo, subcampeona de Europa sub-23 el pasado año en Bergen, y la joven Marta Mitjans. Completa la terna la olímpica y seis veces campeona de España Lorea Ibarzabal.

En categoría masculina estará el plusmarquista español Mohamed Attaoui, subcampeón de Europa hace dos años en Roma y quinto en los Juegos Olímpicos de París y los dos últimos Mundiales de Budapest y Tokio. Junto a él competirán el actual campeón de España, David Barroso, y el olímpico en Tokio Pablo Sánchez-Valladares.

En el 1500 masculino estará el vigente campeón de España, Adrián Ben, campeón de Europa en pista cubierta en Estambul 2023. En la prueba de 5000 lidera la lista la cinco veces campeona de España y bronce europeo, Marta García, junto a Idaira Prieto. Y el 10.000, con dos atletas que ya estuvieron presentes en el Europeo de Roma 2024, Jesús Ramos y olímpico Abdessamad Oukhelfen.

En los 110 vallas masculinos estarán el subcampeón de Europa en Roma 2024 Quique Llopis en su temporada de ensueño tras ser subcampeón del mundo en 60 metros vallas en Torun, y Asier Martínez, campeón de Europa en Múnich 2022 y bronce en el mundial de Eugene ese mismo año.

En 400 m vallas viajarán a Birmingham los dos plusmarquistas nacionales de la prueba, Sara Gallego y Jesús David Delgado. El 3000 obstáculos, Dani Arce y Alejandro Quijada. En mujeres competirá la subcampeona de Europa Sub-23 en Bergen, Marta Serrano.

España contará con una amplia representación en el concurso de longitud, con cinco atletas: Fátima Diame, Tessy Ebosele, Jaime Guerra, Lester Lescay y Eusebio Cáceres, quien con esta participación igualará el récord español de presencias en Campeonatos de Europa, con siete, compartiéndolo con Jesús España y Jesús Ángel García Bragado.

Los lanzamientos los disputan la campeona de España y finalista olímpica en París Yulenmis Aguilar y Diego Casas. El 4x100 femenino, bronce en los World Athletics Relays de Gaborone, contará con María Isabel Pérez, Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera, Ericka Badeau Maseras, Aitana Rodrigo, Elena Guiu, Lucía Carrillo y Esther Navero.

EL ESPLENDOR DE LOS RELEVOS

El relevo corto masculino, con Abel Alejandro Jordán, Guillem Crespí, Jorge Hernández, Oriol Sánchez, Marc Escandell, Alberto Calero, Andoni Calbano y Daniel Rodríguez. Todos también formarán parte del equipo de 4x100 mixto.

El relevo de 4x400m sigue viviendo su mayor época de esplendor, tras la plata del equipo femenino en el mundial de relevos de Gaborone, con récord de España (3:21.25), 9ª mejor marca europea de todos los tiempos. A Blanca Hervás, Paula Sevilla, Sara Gallego y Rocío Arroyo, se unen Ana Prieto, Eva Santidrián, Herminia Parra y Carmen Avilés.

El equipo masculino, que también batió el récord nacional en los World Athletics Relays (3:00.26), contará con nombres renovados y de gran juventud como Ángel González, Bernat Erta, Asabu Pines, David García, Manuel Bea y Juan José de la Rosa. Todos también formarán parte del equipo de 4x400 m mixto.

Para el equipo de maratón han sido preseleccionados 11 atletas, 6 hombres y 5 mujeres: Fátima Azahaara Ouhaddou, Laura Luengo, Ester Navarrete, Carolina Robles y Meritxell Soler; y Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa, Jorge González, Nassim Hassaous y Carlos Mayo.

La marcha la componen 13 atletas, 7 hombres y 6 mujeres, liderados por María Pérez y Miguel Ángel López. La granadina, campeona olímpica y dos veces doble campeona del mundo, y el murciano, campeón mundial y doble campeón de Europa, encabezan un equipo compuesto por Antía Chamosa, Aldara Meilán, Raquel González, Laura Monje y Lucía Redondo; Paul McGrath, Diego García, Álvaro López, Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa y José Manuel Pérez.

--Lista de preseleccionados.

- MUJERES.

100m: María Isabel Pérez.

200 m: Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera.

400 m: Blanca Hervás, Paula Sevilla.

800m: Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal, Marta Mitjans.

5000 m: Marta García, Idaira Prieto.

Maratón: Laura Luengo, Ester Navarrete, Fátima Azzaharaa Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler.

400m vallas: Sara Gallego.

3000 m obstáculos: Marta Serrano Longitud: Fátima Diame, Tessy Ebosele.

Jabalina: Yulenmis Aguilar.

4x100 m y 4x100 m mixto: Jaël-Sakura Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Elena Guiu, Ericka Badeau Maseras, Ester Navero, María Isabel Pérez, Aitana Rodrigo.

4x400 m y 4x400 m mixto: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Sara Gallego, Blanca Hervás, Herminia Parra, Ana Prieto, Eva Santidrián, Paula Sevilla.

Media maratón marcha: Antía Chamosa, Aldara Meilán, María Pérez

Maratón marcha: Raquel González, Laura Monje, Lucía Redondo.

- HOMBRES.

100 m: Abel Alejandro Jordán.

800 m: Mohamed Attaoui, David Barroso, Pablo Sánchez-Valladares.

1500 m: Adrián Ben.

10000 m: Abdessamad Oukhelfen, Jesús Ramos.

Maratón: Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa, Jorge González, Nassim Hassaous y Carlos Mayo.

110 m vallas: Enrique Llopis, Asier Martínez.

400 m vallas: Jesús David Delgado.

3000 m obstáculos: Daniel Arce, Alejandro Quijada.

Longitud: Eusebio Cáceres, Jaime Guerra, Lester Lescay.

Disco: Diego Casas.

Media maratón marcha: Diego García, Álvaro López, Paul McGrath.

Maratón marcha: Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López, José Manuel Pérez.

4x100 m y 4x100 m mixto: Andoni Calbano, Alberto Calero, Guillem Crespí, Marc Escandell, Jorge Hernández, Abel Alejandro Jordán, Daniel Rodríguez, Oriol Sánchez.

4x400 m y 4x400 m mixto: Manuel Bea, Juan José de la Rosa, Bernat Erta, David García, Ángel González, Asabu Pines.