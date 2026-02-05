Attaoui va a por el récord mundial de 1.000 metros en Gallur: "Va a ser un carrerón"

El atleta español Mohamed Attaoui, en Gallur (Madrid). - RFEA / SPORTMEDIA

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mohamed Attaoui augura un "carrerón" en la prueba de 1.000 metros de la parada del World indoor Tour Gold en el Centro Deportivo Municipal de Gallur en Madrid, aunque no le gusta fiarse de sus rivales, otros 11 atletas "de primer nivel", por lo que dará "lo máximo y lo mejor".

"Va a ser un carrerón. Los 12 atletas que competimos somos de primer nivel. Las liebres también son buenísimas, tenemos las luces, que es algo buenísimo porque ayuda muchísimo a tener un ritmo estable, a saber a qué ritmo estás yendo. Esas son las claves, todas esas cosas van a marcar la diferencia", expresa el de Torrelavega en una entrevista a Europa Press.

Attaoui es una de las figuras del mitin que acoge la capital este viernes, que reúne a 129 atletas (68 mujeres y 61 hombres), de 37 países, con 55 medallistas internacionales entre ellos. Y llega con el objetivo de batir el récord del mundo (2:14.20) de 1.000 metros, que cerrará la jornada, propiedad del yibutiano Ayanleh Souleiman desde hace 10 años.

El joven atleta, de 24 años, confía en el escenario madrileño para brillar. "En una carrera en la que salgo con dos libres siempre soy de confiar. A veces te salen un poco lento, a veces un poco rápido, a veces es difícil corregir, pero las luces te van marcando el ritmo. Cuando una carrera es estable, con un ritmo estable, siempre he rendido superbien, eso es un punto muy a favor", expresa sobre el mecanismo de esas luces que van marcando el ritmo del récord junto a la pista madrileña.

"Sé que llego muy bien después de las dos últimas carreras, que he hecho marcas personales en pista cubierta, que estoy en un gran estado de forma, algo que siempre me había costado en invierno, pero me cuesta siempre pensar así", dice Attaoui sobre la vitola de favorito, después de hacer marca personal en pista cubierta y mínima para el Mundial de Torun (Polonia) en los 1.500 del Mitin de Antequera y ser segundo en los 800 m de los Millrose Games de Nueva York.

Para Attaoui, "es mejor" no verse superior respecto a sus rivales. "Nunca me gusta confiarme o fiarme del resto, sino que siempre pienso, 'están igual que yo, entonces tengo que dar el 100%', y eso me hace sacar lo máximo y lo mejor de mí", defiende.

Ahora, el de Torrelavega competirá con otros atletas nacionales como Adrián Ben o Mariano García -que posee el récord nacional en la distancia (2:16.25)-, así como el polaco Mateusz Borkowski, subcampeón de Europa en 2021, o el inglés Ethan Hussey, subcampeón de Europa sub23 y bronce mundial sub20.