La Audiencia condena a ocho años y medio de cárcel al futbolista Rafa Mir por agresión sexual a una joven

El futbolista Rafa Mir en la Audiencia Provincial de Valencia, a 28 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El juicio penal analiza los hechos ocurridos en agosto de 2024 tras una denuncia por agresión sexual y lesiones interpuesta po - Jorge Gil - Europa Press

VALENCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Elche CF Rafa Mir ha sido este lunes condenado a ocho años y medio de prisión por la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, tras ser juzgado el pasado 28 de mayo por un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones a una joven, cometido en la noche del 31 de agosto de 2024 en su domicilio de Bétera.

Así lo ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en su cuenta de 'X', donde también ha adelantado que impuso también al segundo acusado, el también futbolista Pablo Jara, dos años y medio de prisión y el pago de una multa por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y un delito leve de lesiones a una segunda joven.

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

Rafa Mir negó en la vista haber agredido sexualmente a la joven y afirmó, en una declaración en la que contestó únicamente a preguntas de su abogado, que "todo fue consentido" y que la noche "fluyó así".

Por contra, la víctima narró una doble agresión sexual con penetración por parte del jugador, que se puso en ese momento "a llorar"; que le costaba "respirar", tenía "miedo" y le pidió que parara pero no lo hizo.

Fiscalía pedía para el futbolista una pena de 10 años y medio de prisión, que la Audiencia en su condena ha dejado en ocho años y medio.

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