La Audiencia desestima un recurso de LaLiga sin afectar a la validez del proyecto Impulso con CVC

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación interpuesto por LaLiga contra la sentencia que anulaba la Asamblea del pasado 12 de agosto de 2021, pero la patronal dejó claro que esta sentencia no afecta al acuerdo por el proyecto Impulso con CVC que de hecho ya fue defendido por la justicia.

La resolución conocida este miércoles, desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que anulaba el acuerdo asambleario en relación con la aprobación del Term Sheet relativo al Proyecto CVC. Sin embargo, desde la patronal apuntan que es un fallo aún no firme, que será recurrido en casación ante el Tribunal Supremo y, sobre todo, que no afecta a LaLiga Impulso.

Sobre la denuncia de Real Madrid CF y Athletic Club que sigue su curso y "desde el máximo respeto a las decisiones judiciales", LaLiga aclaró que "la sentencia en ningún caso afecta a la validez y mantenimiento del Proyecto LALIGA Impulso con CVC".

De hecho, "las cuestiones de fondo relativas al proyecto Impulso se han sometido a debate judicial en otro procedimiento posterior en el que se impugnó el acuerdo de la Asamblea del 10 de diciembre de 2021, habiendo recaído sentencia en febrero de 2024 que desestimó las pretensiones de los demandantes".

Por otro lado, LaLiga apuntó este miércoles a los motivos que llevaron a la Audiencia a desestimar su recurso de apelación. "La Sala considera que la convocatoria (...) fue correctamente realizada, no revistiendo los defectos expuestos por las demandantes la suficiente importancia como para afectar a la validez del acuerdo. Asimismo, respecto a la información facilitada por LaLiga, la Sala se centra en el concluye que la información puesta a disposición fue completa y suficiente", afirma.

"Sin embargo, la Sala, a pesar de estimar estos argumentos, desestima el recurso de apelación al considerar que se produjo una alteración sustancial del orden del día, relativo al inciso sobre la no afectación de la Operación CVC a los clubes y SADs no adheridos, supone una infracción del derecho de información en la medida en que no habría existido un previo examen ni estudio", añade.