Audiencia Provincial acuerda que se dicte orden de detención de los Al-Thani, acusados por la gestión del Málaga CF

Archivo - Juicio contra el jeque Al-Thani por acciones del Málaga CF - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha dispuesto que se proceda por parte del juzgado que ha investigado el caso por presuntas irregularidades en la gestión del Málaga CF a dictar una orden de detención nacional e internacional contra el jeque Al-Thani y tres de sus hijos, acusados en esta causa por los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal; así de imposición de acuerdos abusivos.

De esta forma, la Audiencia estima el recurso del fiscal y revoca la decisión del juzgado que ha instruido la causa, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga número 14, de rechazar el dictado de esa orden contra estas cuatro personas, para las que la Fiscalía pide 14 años y medio de prisión y la inhabilitación para administrar sociedades durante 18 años.

Esta petición de busca y captura fue formulada por el letrado José Carlos Aguilera, en nombre de Management Empresarial Málaga --del grupo Bluebay-- en junio de 2025 y fue rechazada por la jueza hasta en dos ocasiones. Estas decisiones fueron recurridas tanto por la parte solicitante como por la Fiscalía, cuyo recurso de apelación ahora ha sido estimado.

Así, la Sala de Málaga revoca la decisión del juzgado y dispone "que proceda al libramiento de orden de detención nacional e internacional --utilizando para la internacional el formulario OED-- contra los acusados" de la familia Al-Thani. El letrado ha señalado que actualmente aún no se ha adoptado dicha resolución.

Según la Audiencia, hay "una deliberada pasividad vinculada a la idea de una estrategia procesal fraudulenta y una nula voluntad de colaboración efectiva con la justicia española" por parte de estos acusados, que "han venido utilizando su derecho de defensa y su situación de residencia en el extranjero con fines dilatorios y de entorpecimiento de la marcha del procedimiento".

El Tribunal de apelación señala en su resolución que estos procesados carecen de representación y defensa, al haber renunciado a las anteriores y no haber designado abogado de su libre elección", y añade que el auxilio judicial internacional con Catar a lo largo del procedimiento "ha sido infructuoso"; además de que "no han tenido éxito" los intentos de comunicación a través del correo electrónico que facilitaron ni en la dirección de residencia.

Por esto, la Audiencia considera que se debe acordar emitir dicha orden de detención, "mientras se cumplimenta la comisión rogatoria librada", incidiendo en que es "necesario asegurar la presencia física de acusados, ante el riesgo de que la lentitud de la comisión rogatoria permita su incomparecencia".

La Sala tiene en cuenta para esta decisión "la entidad de la pretensión acusatoria" contra los acusados, por lo que insta a que por parte del juzgado instructor se libre la orden de detención para "una vez puestos a su disposición, le sean notificadas las pretensiones acusatorias" y resoluciones como el auto de apertura de juicio oral.

Además, también se les requerirá que designen abogado y procurador y se les advertirá de que "de no hacerlo se les designara de oficio, debiendo ponderarse también en ese momento la situación personal en que hayan de quedar los acusados hasta el enjuiciamiento de la causa".

El letrado José Carlos Aguilera ha venido manteniendo que Al-Thani había desarrollado "una estrategia de defensa basada en no tener defensa", que es "expresión de su deliberada y contumaz voluntad de sustraerse a la acción de la justicia", línea a la que se ha sumado la Fiscalía, que en sus escrito alude a una "calculada desidia a la hora de hacer valer su propio derecho de defensa".