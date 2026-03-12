Audrey Pascual se cae en el gigante y se queda sin opción de su cuarta medalla en Milán-Cortina

Audrey Pascual durante la manga de supergigante de la combinada de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual no podrá optar a su cuarta medalla en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras caerse durante la disputa de la primera manga del gigante de la categoría de deportistas que compiten sentadas de este viernes.

La madrileña, de 21 años, era una de las favoritas para el oro para esta prueba, que sería la cuarta en el evento y el tercero dorado, y estaba realizando una gran bajada cuando su silla se ha desestabilizado en su parte trasera y ha provocado su caída.

La doble campeona paralímpica ha sido trasladada a un hospital para hacerle pruebas, aunque es una cuestión más de protocolo por haberse golpeado la cabeza que porque exista inicialmente alguna lesión de importancia, según ha informado el Comité Paralímpico Español (CPE).

En la jornada están participando tres españolas más, con la joven leonesa María Martín-Granizo, de 19 años, finalizando con el noveno mejor tiempo en la categoría de deportistas que compiten de pie, a 29 centésimas del diploma paralímpico.

Además, Iraide Rodríguez, de 17 años, ha acabado decimocuarta en la categoría de deportistas que compiten sentadas, mientras que Alejandra Requesens, acompañada por Victoria Ibáñez como guía, ha concluido en la decimotercera plaza en la categoría de deportistas con discapacidad visual.