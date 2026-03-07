Publicado 07/03/2026 10:30

Audrey Pascual, plata en descenso en los Juegos Paralímpicos

Audrey Pascual during the farewell ceremony for the Spanish athletes who will participate in the Milan-Cortina 2026 Paralympic Games, held at the Italian Embassy in Madrid on February 16, 2026, in Alcala de Henares, Madrid, Spain.
Audrey Pascual during the farewell ceremony for the Spanish athletes who will participate in the Milan-Cortina 2026 Paralympic Games, held at the Italian Embassy in Madrid on February 16, 2026, in Alcala de Henares, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual ha conseguido este sábado la primera medalla para la delegación nacional presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) al conseguir una plata en la prueba de descenso para deportistas que compiten sentadas.

La deportista madrileña, de 21 años y en sus primeros Juegos Paralímpicos, ha rozado incluso ser campeona paralímpica, pero se ha quedado a apenas cinco centésimas de su gran rival y la otra gran favorita, la alemana Anna-Lena Forster.

