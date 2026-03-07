Audrey Pascual, plata en descenso en los Juegos Paralímpicos

Audrey Pascual during the farewell ceremony for the Spanish athletes who will participate in the Milan-Cortina 2026 Paralympic Games, held at the Italian Embassy in Madrid on February 16, 2026, in Alcala de Henares, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual ha conseguido este sábado la primera medalla para la delegación nacional presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) al conseguir una plata en la prueba de descenso para deportistas que compiten sentadas.

La deportista madrileña, de 21 años y en sus primeros Juegos Paralímpicos, ha rozado incluso ser campeona paralímpica, pero se ha quedado a apenas cinco centésimas de su gran rival y la otra gran favorita, la alemana Anna-Lena Forster.