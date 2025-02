Audrey Pascual roza el podio con un cuarto puesto en el gigante del Mundial de esquí paralímpico

María Martín-Granizo, decimotercera

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La española Audrey Pascual ha finalizado en cuarta posición en la modalidad de deportistas sentadas del gigante de los Campeonatos del Mundo de esquí paralímpico, que se celebran hasta el martes en la estación eslovena de Maribor, mientras que María Martín-Granizo concluyó en la decimotercera plaza en la modalidad de pie.

Pascual se quedó a solo 14 centésimas del bronce. En la primera manga, marcó un registró de 25.03 en el primer sector intermedio, el más rápido de todas las otras deportistas. En el segundo y último punto de referencia, la madrileña llegó con un tiempo de 43.19, el segundo mejor, colocándose en la segunda posición provisional con un crono total de 1:10.53, tan sólo por detrás de la japonesa Momoka Muraoka, a 1.45. La alemana Anna-Lena Forster se colocó justo detrás de Pascual, a 1.50.

En la segunda manga, Pascual intentó rentabilizar su ventaja con una bajada sin muchos errores, pero sector a sector fue perdiendo ventaja respecto la cuarta deportista que luchaba por entrar en el tercer cajón, la china Liu Sitong. Finalmente, en el último parcial se le escapó la medalla por 0.14. La ganadora fue la japonesa Momoka Muruoka.

"Acabamos de terminar el gigante, en el que he hecho una muy buena primera manga. La nieve estaba perfecta. En la segunda manga, estoy contenta con la bajada porque no he hecho ningún error grande. Finalmente, un cuarto puesto, y estoy esperando el eslalon con muchas ganas", dijo Pascual sobre la prueba que es su especialidad y que afrontará el próximo martes.

Por su parte, la leonesa María Martín-Granizo, de 18 años, debutó en un Mundial con dos bajadas muy sólidas y la decimotercera plaza final, en una prueba que se llevó la sueca Eva Aarsjoe. "No ha sido mi mejor competición, pero estoy contenta. Al final y al cabo, este es mi primer Mundial. Estaba bastante nerviosa en la primera y he tenido algunos errores, pero estoy muy satisfecha de estar aquí. A por el eslalon, que es lo que más me gusta", señaló.