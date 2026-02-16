Audrey Pascual será la abanderada en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno

Archivo - Audrey Pascual attends an interview for Europa Press at its headquarters in Madrid on October 27, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

La esquiadora española Audrey Pascual será la abanderada del Equipo Paralímpico Español en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos de Invierno que se disputarán en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) del 6 al 15 de marzo.

El nombre de la madrileña, de 21 años, fue confirmado este lunes durante la presentación en la Embajada de Italia en Madrid de los cinco deportistas que formarán la delegación en la cita italiana, donde todos ellos debutarán en unos Juegos Paralímpicos de Invierno, aunque Higinio Rivero ya ha competido en dos de Verano.

Pascual es seguramente la opción más probable para el medallero del Equipo Paralímpico Español después de llevar ya varios años brillando en la Copa del Mundo de Esquí Alpino, en la categoría de deportistas sentadas. De hecho, en esta campaña recién concluida, ha sumado más de una decena de medallas, logrando subir al podio en cada una de las cinco disciplinas (eslalon, descenso, gigante, supergigante y combinada), conquistando el Globo de Cristal de gigante y finalizando segunda, a escasos 20 puntos, en la general del circuito.

"Ser abanderada me hace mucha ilusión. La verdad es que me hace mucha ilusión estar en unos Juegos Paralímpicos, es el sueño de cualquier deportista y por lo vamos a hacer todos realidad", celebró Pascual tras recibir la bandera que portará en el Verona Arena el 6 de marzo de Mario, un niño de 9 años que forma parte del programa 'Relevo Paralímpico'.