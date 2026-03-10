Audrey Pascual sueña con el oro en la combinada

Audrey Pascual durante la manga de supergigante de la combinada de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual tiene al alcance lograr su tercera medalla en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras dominar este martes la manga de supergigante de la prueba combinada del esquí alpino para deportistas que compiten sentadas.

La deportista madrileña, de 21 años, volvió a demostrar su habilidad en el supergigante, donde este lunes ganó su primer oro paralímpico, y fue la mejor de las participantes con un tiempo de 1:21.88, después de dominar a partir del primer sector de la bajada.

Ahora, Pascual, plata el pasado sábado en descenso, tendrá que realizar una manga de eslalon, programada a partir de las 13.00 horas, disciplina en la que es la actual subcampeona del mundo, con una ventaja de casi tres segundos (2.82) sobre su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster, y de casi cuatro segundos y medio sobre la china Sitong Liu, que fue tercera. De todos modos, no se puede relajar porque Forster es la actual campeona paralímpica y del mundo en la modalidad más técnica del esquí.