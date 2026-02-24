Aursnes: "En general, tratar a alguien por el color de su piel es inaceptable"

February 17, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Lisbon, 17/02/25 - Benfica hosted Real Madrid at stadium da Luz in a match for the KO play-offs 1st leg of UEFA Champions League 2025/26..Fredrik Aursnes of SL Benfica - Europa Press/Contacto/Bruno De Carvalho / Kapta

El centrocampista del SL Benfica Fredrik Aursnes defendió que "no debería haber espacio para el racismo en ningún sitio", porque "tratar a alguien únicamente por el color de su piel es totalmente inaceptable", aunque evitó pronunciarse sobre su compañero Gianluca Prestianni, y afirmó que no le molestó "nada" de los jugadores del Real Madrid.

"En general, no debería haber espacio para el racismo en ningún sitio, si cualquiera tratara a cualquiera de manera diferente por tener otro color de piel es totalmente inaceptable", dijo el mediocentro noruego en la rueda de prensa previa al Real Madrid-Benfica de este miércoles en el Santiago Bernabéu.

Aursnes, en su segunda respuesta, dejó claro que no comentaría "nada sobre Prestianni", después de que el jugador del conjunto merengue Vinícius Júnior acusara al argentino, suspendido provisionalmente por UEFA, de proferir insultos racistas en el duelo de ida de los 'playoffs'. "No sé quien jugará en su posición. No creo que el plan de partido cambie demasiado independientemente de quién juegue", comentó el centrocampista, que señaló también que no le ha molestado "nada" de los futbolistas del Real Madrid.

"Ha sido una semana diferente, pero hemos intentado ser una piña, estar juntos. Estamos listos para mañana, con el firme convencimiento de que podemos ganar. Tenemos que tratar de permanecer juntos como grupo", apuntó respecto a la preparación del encuentro.

Un partido que se disputará en el Bernabéu, un estadio que "siempre es algo especial". "Pero nos hemos preparado lo más normal posible, con el convencimiento de que podemos ganar. El grupo confía en que podemos conseguirlo", aseguró.

"Nos motiva para mañana, sin duda (su situación deportiva). No nos hemos rendido en la Liga, es complicado y mañana es una final, tenemos que ganar en un estadio muy complicado contra un equipo increíble. Creemos que somos capaces de hacerlo", concluyó.