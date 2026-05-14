Australia presenta un 'Retador' para la Copa América de vela 2027

De dcha a izda: Grant Simmer, Tash Bryant y Glenn Ashby tras la presentación del equipo de Australia para la 38 Copa América de vela - TEAM AUAC

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Royal Prince Edward Yacht Club australiano presentará un barco para desafiar al 'Team New Zealand' en la 38 edición de la Copa América de vela que se disputará en Nápoles (Italia) en el verano de 2027, según confirmaron los organizadores de la prestigiosa regata este jueves.

De este modo, ya son siete los 'Challengers' que competirán en aguas italianas, lo que supone el mayor número de participantes desde la Copa América de Valencia de 2007. El equipo australiano, que representará al Royal Prince Edward Yacht Club, contará con el apoyo de John Winning y su familia, y a bordo tendrá a figuras reconocidas de la vela como el campeón olímpico Tom Slingsby y el triple ganador de la Copa América Glenn Ashby, mientras que Grant Simmer, miembro del 'Australia II' que se llevó la edición de 1983 poniendo fin al dominio desde 1851 del New York Yacht Club, ejercerá de director ejecutivo.

"Para mí, esta campaña es profundamente personal e increíblemente emocionante. Me involucré por primera vez en la Copa América a principios de la década de 1980 y tuve la fortuna de formar parte del legendario equipo 'Australia II', que cambió el rumbo de la Copa para siempre. Gracias a John Winning y a este nuevo desafío, ahora tenemos la oportunidad de reunir ese talento para competir nuevamente por Australia", celebró Simmer.

Por su parte, Tom Slingsby no esconde que "representar a Australia en la Copa América con un equipo australiano significa muchísimo" a nivel personal. "Durante toda mi carrera he soñado con contribuir al regreso de Australia a la Copa de forma significativa. Tener ahora esta oportunidad junto a Herman Winning, un gran amigo desde hace más de 30 años, lo hace aún más especial", confesó.

Grant Dalton, presidente de la America's Cup Partnership (ACP) y CEO del 'Team New Zealand', dio la bienvenida al nuevo equipo y recordó que "la historia dice que la vela australiana suele aportar lo mejor a la Copa América". "Sabemos que serán unos competidores formidables, y sin duda conocemos el gran talento náutico que hay en Australia, además de que cuentan con regatistas femeninas y juveniles extremadamente rápidos que están ascendiendo. Les deseamos lo mejor y esperamos enfrentarnos a ellos en la línea de salida en Nápoles en el verano de 2027", remarcó.