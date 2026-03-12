El avión fletado por la RFEF en Arabia Saudí para evacuar a españoles llega a Madrid - RFEF

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El avión fletado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Arabia Saudí para evacuar a españoles, fundamentalmente vinculados con el mundo del fútbol y el deporte, aterrizó este miércoles por la noche en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, recibió en el aeropuerto a los integrantes del vuelo ENT572, que partió de Riad e hizo escala en Hurghada (Egipto), fletado por la Federación y en el que 150 profesionales del fútbol español regresaron a su país.

Entre los evacuados se encontraban el seleccionador de fútbol sala de Kuwait, Bruno García; los también técnicos de futsal Imanol Arregui y José Lucas Mena Navarro, 'Pato'; la entrenadora de fútbol y miembro de la Federación saudí Ana Ecube; el futbolista Jason Remeseiro o la familia de Imanol Alguacil.

Afectados por la escalada militar en Oriente Próximo como resultado del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní bombardeando buena parte de los países de la región, todos celebraron su llegada a Madrid, gracias al trabajo desde el pasado 28 de la RFEF, cuando creó su gabinete de crisis.

Además del presidente Louzán, varios ejecutivos de la RFEF, como el Secretario General, Álvaro de Miguel; el Director General, Manuel Lalinde; Iván Cancela, Presidente del Comité de Entrenadores y David Gutiérrez, Director de la Escuela Nacional de Entrenadores, acudieron a Barajas para recibir el vuelo que llegó sobre las 22.00.

La RFEF había priorizado en su fase inicial la salida de los entrenadores y futbolistas que competían en Irán e Israel. La semana pasada, los profesionales del fútbol que ejercen en Catar trasladaron a la Federación la urgencia de salir del país y así se activó la búsqueda de aviones para evacuar a todos ellos y los que residían en Kuwait.

Después de varios intentos, la RFEF citó a los españoles en el aeropuerto de Riad el 10 de marzo, vuelo que tampoco pudo partir, pero sí el día siguiente, con escala en Hurghada (Egipto), rumbo a Madrid-Barajas, donde se desataron las emociones de volver a casa.