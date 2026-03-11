El avión fletado por la RFEF en Arabia Saudí para evacuar españoles llega esta noche a Madrid

Los primeros españoles evacuados de Oriente Próximo llegan a la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha empezado a evacuar, tanto por tierra como por aire, a los más de 30.000 españ - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El avión fletado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Arabia Saudí para evacuar a españoles, fundamentalmente vinculados con el mundo del deporte, aterrizará este miércoles por la noche (21.50) en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Según confirmó la RFEF a Europa Press, el vuelo ENT572, que partió de Riad e hizo escala en Hurghada (Egipto), llegará esta noche a la Terminal 1 de Barajas, con muchos españoles afectados por la escalada militar en Oriente Próximo como resultado del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní bombardeando buena parte de los países de la región.

Entre los cerca de 200 evacuados se encuentran el seleccionador de fútbol sala de Kuwait, Bruno García; los también técnicos de futsal Imanol Arregui y José Lucas Mena Navarro, 'Pato'; la entrenadora de fútbol y miembro de la Federación saudí Ana Ecube; el futbolista Jason Remeseiro o la familia de Imanol Alguacil.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, estará en el aeropuerto madrileño para recibir a los integrantes de este vuelo chárter que fletó la Federación con plazas limitadas tanto para residentes como para españoles de paso que se encontraban en Arabia Saudí, dando preferencia a personas en situación de vulnerabilidad.