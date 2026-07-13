Axel Werner amplía su contrato con el Elche hasta 2028 y se marcha cedido a Rosario Central

Archivo - Axel Werner of Elche CF looks on prior the La Liga Santander match between CA Osasuna and Elche CF at El Sadar on April 8, 2023, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero argentino Axel Werner acordó la ampliación de su contrato con el Elche CF hasta "junio de 2028" y jugará la próxima temporada 2026-27 como cedido en Rosario Central, según comunicó la entidad 'franjiverde'.

"El Elche CF y Axel Werner han alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato hasta junio de 2028. Tras ampliar su vinculación con la entidad franjiverde, el guardameta argentino jugará cedido en Rosario Central durante la temporada 2026/27", informó el club en un comunicado.

El jugador, de 30 años, jugó en Aldosivi la pasada campaña y solo ha disputado dos encuentros con el club español. "El Elche CF le desea la mayor de las suertes a Axel Werner en esta nueva etapa y confía en que esta experiencia contribuya a su crecimiento profesional", concluyó el comunicado.