El Ayuntamiento de Castellón acoge este viernes las presentación de la Supercopa de España Iberdrola. - RFEF

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón acoge este viernes (12:00 horas) la presentación de la VII edición de la Supercopa de España Iberdrola en su actual formato de final a cuatro, que enfrentará al FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club del 20 al 24 de enero en Castalia.

Al acto acudirán los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; y de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, así como de la alcaldesa, Begoña Carrasco. Igualmente, la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez y el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar.

Los cuatro clubes participantes estarán igualmente representados en este evento, en el que se informará del programa de actividades paralelo a la Supercopa de España Iberdrola y que tendrán lugar en diferentes puntos de Castellón.